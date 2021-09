NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG nach der Halbjahres-Berichtssaison und vor einer Branchenkonferenz von 155,60 auf 159,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnkennziffern je Aktie von 23 bewerteten europäischen Immobiliengesellschaften seien im ersten Halbjahr höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Sektor seien zuletzt Fusionen und Übernahmen stärker in den Fokus gerückt durch Größenvorteile, attraktivere Immobilienbewertungen und vereinfachte Unternehmensstrukturen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 19:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

