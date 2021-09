Zusammenarbeit von SWAROVSKI OPTIK mit dem weltbekannten Designer Marc Newson

--------------------------------------------------------------

Absam (ots) - EXPECT the UNEXPECTED - Das neue CL Curio 7x21 FernglasSWAROVSKI OPTIK, weltweit führender Hersteller von hochpräzisen Sportoptiken,geht mit seinem jüngsten Fernglas, dem CL Curio 7x21, neue Wege. Das inexklusiver Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Designer Marc Newson entworfeneBeobachtungsgerät vereint außergewöhnliche optische Leistung mit zeitlosem,formschönem Industriedesign und soll möglichst viele Menschen dazu inspirieren,die Schönheit der Natur in all ihrer Vielfalt zu entdecken. Das mit 250gkleinste und leichteste Fernglas der CL Familie ist ab Oktober 2021 imausgewählten Fachhandel sowie im Onlineshop unter www.swarovskioptik.comerhältlich.ZURÜCK ZUR NATURIn einer sich ständig verändernden und oft unsicheren Welt hat der Trend "zurückzur Natur" einen neuen Stellenwert bekommen. Der Wunsch bewusster zu leben,langsamer zu reisen und der Fokus auf Outdoor-Aktivitäten erleben eineRenaissance. Zu diesem neuen Stil gehören auch funktionale Mode undentsprechende Accessoires. Kunden möchten mit ihrem Kauf ein Statement darüberabgeben, wer sie sind und wie sie ihr Leben gestalten wollen.In diesem Umfeld ist das neue CL Curio 7x21 perfekt positioniert. Es punktet beiDesignliebhabern und Outdoor-Enthusiasten gleichermaßen. Das Fernglas ist sowohlein markantes Design-Statement als auch eine perfekte Möglichkeit, diebesonderen Geheimnisse der Natur in kompakter Form zu entdecken."Unsere Produkte schärfen den Sinn für die schützenswerte Schönheit der Natur.Erleben Sie die Kostbarkeit des Augenblicks, verbinden Sie sich mit Ihrer Essenzund verlieben Sie sich in Mutter Natur", erklärt dazu SWAROVSKI OPTIKVorstandsvorsitzende Carina Schiestl-Swarovski.EXPECT THE UNEXPECTEDDie Kampagne mit dem Titel "Expect the Unexpected" setzt ebenfalls hier an. Siesoll zur Frage motivieren "Was kann ich entdecken, wenn ich genauer hinsehe?".Das CL Curio von SWAROVSKI OPTIK fordert dazu auf, mutig nach dem Unerwartetenzu suchen und mit Neugierde die Schönheit der Welt zu erkunden. CEO CarinaSchiestl-Swarovski: "Wenn ich durch ein Fernglas schaue, blende ich alles ummich herum aus. Ich bin mitten im Geschehen. Der Moment des Erlebens ist sointensiv. Mir wird wieder bewusst, wie schön und atemberaubend die Welt ist. Manmuss einfach nur hinschauen.EIN KLEINES TECHNISCHES WUNDERWERKDas CL Curio 7x21 Fernglas ist ein echtes Unikat in der Welt der Fernoptik, vorallem was das nahtlose Brückendesign betrifft - darauf hat Newson, der für seineNeuinterpretationen einfacher Formen bekannt ist, besonderes Augenmerk gelegt.Sein Ziel war es, "ein sehr sauber aussehendes Fernglas zu entwickeln, sowohl ingeöffnetem als auch in geschlossenem Zustand - denn die faltbare Brücke war einDesignproblem, das meines Wissens bisher nicht zufriedenstellend gelöst wordenwar."SCHÖN, ROMANTISCH UND ZEITLOSErhältlich ist das neue Fernglas in zwei eleganten Farbvarianten - einfärbigSchwarz und in "Burnt Orange" mit silberner Brücke. Das besondere Design solldie Schönheit der Natur mit der optischen und mechanischen Perfektion vereinen,die den näheren Blick auf sie ermöglicht. In Newsons Worten: "Dieses Projekt hatfür mich etwas sehr Romantisches. Denn Ferngläser sind zeitlose Objekte und ihreFunktion scheint magisch: Sie erlauben es, Dinge zu sehen, die man mit bloßemAuge nicht wahrnehmen kann. Es gibt heute nur noch wenige Geräte, die durch unddurch analog sind. Im Gegensatz zu vielen digitalen Dingen sind sie absolutzukunftssicher."Über Marc NewsonDer weltbekannte Industriedesigner Marc Newson gilt als einer dereinflussreichsten Designer seiner Generation. Er wurde in Sidney, Australiengeboren, lebte und arbeitete in Japan, Frankreich und England, wo er aktuellseinen Lebensmittelpunkt hat. Marc Newson hat bereits mit Marken wie Apple,Louis Vuitton und Montblanc kooperiert und hat einige ikonische Werke deszeitgenössischen Designs geschaffen. Marc Newson hat zahlreiche Auszeichnungenerhalten und wurde 2005 vom TIME Magazine in die Liste der 100 einflussreichstenMenschen aufgenommen.In einer exklusiven Zusammenarbeit mit SWAROVSKI OPTIK hat Marc Newson das CLCurio entworfen, ein Fernglas mit einzigartiger Formensprache. Besonderen Fokushat Newson dabei unter anderem auf das nahtlose Design der faltbaren Brückegelegt.Weiteres Bildmaterial CL Curio hier downloaden(https://images.swarovskioptik.com/smartViews/view?view=Optik)Pressekontakt:Informationen & KontaktdatenKathrin PuelacherPR ManagerDaniel-Swarovski-Straße 706067 Absam, ÖsterreichMobiltelefon: +43 (0) 664 / 625 58 68mailto:kathrin.puelacher@swarovskioptik.comhttp://SWAROVSKIOPTIK.COMWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/101572/5008514OTS: Swarovski Optik KG