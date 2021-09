Wir empfahlen den mittelständischen Generikahersteller bereits zum Börsengang im Februar 2018. Ausgabepreis 28 Euro. Seither hat sich der Kurs nahezu verdreifacht auf 79 Euro.

Wir empfahlen Ihnen den mittelständischen Generikahersteller bereits zum Börsengang im Februar 2018. Ausgabepreis 28 Euro. Seither hat sich der Kurs nahezu verdreifacht auf 79 Euro. Zum einen boomt das Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten. Wie geschnitten Brot verkaufen sich Mittel zur Stärkung des Immunsystems, vor allem erfreut sich das Vitamin D-Präparat Dekristol großer Beliebtheit. Auch die Produkte des im vergangenen Jahr von Merck übernommenen Allergiespezialisten Allergopharma laufen gut. Das Unternehmen mit Sitz in Grünwald bei München ist mit 380 pharmazeutischen Wirkstoffen unterwegs. Zum anderen schürt eine Produktionspartnerschaft mit dem Impfstoffhersteller Biontech die Phantasie. Als Mitglied eines Produktionsnetzwerks ummantelt das Unternehmen den von Biontech gelieferten mRNA-Wirkstoff mit Lipid-Nanopartikeln (Fette) und füllt den Impfstoff ab. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier stellt aufgrund der Kooperation einen zusätzlichen Umsatz „im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“ in Aussicht. Das dürfte tiefgestapelt sein, schließlich startete Dermapharm im Beisein von Gesundheitsminister Jens Spahn Ende April eine zweite Produktionsstätte für den Impfstoff. Bis zu diesem Datum wurde ausschließlich am Hauptstandort in Brehna bei Leipzig produziert. Die zusätzliche Fabrik befindet sich in Reinbek bei Hamburg am Standort der zugekauften Allergopharma. Obwohl die Produktionskapazitäten im ersten Halbjahr erst aufgebaut werden mußten, zeigten die 6-Monats-Zahlen schon einen deutlichen „Biontech-Effekt“: Im ersten Semester sprang der operative Gewinn (Ebitda) um 49% auf 137 Millionen. Die Ebitda-Marge erreichte fürstliche 32%! Für das Gesamtjahr prognostiziert der Vorstand einen Anstieg des operativen Gewinns in einer Spanne zwischen 45 und 50%, der Umsatz soll um 24 bis 26% wachsen. Im Vorjahr gingen 794 Millionen durch die Bücher, das Ebitda erreichte 201 Millionen. Unlängst hat sich Dermapharm an einem Medikamentenentwickler beteiligt, dessen Wirkstoff zur Behandlung hospitalisierter Covid-Patienten klinisch getestet wird. Auch das sorgt für Phantasie. Darüber hinaus sind die Grünwalder ein bedeutender Hersteller von Pflanzenextrakten. Eine weitere Sparte ist das „Parallelimportgeschäft“, das vergleichsweise margenschwach ist. An der Börse wiegt Dermapharm ca. 4,2 Milliarden. Gut der vierfache Jahresumsatz. Das KGV rund 26. Die Aktie hat weiteres Potential. Das Geschäft mit Generika brummt. Die Zusammenarbeit mit Biontech dürfte noch reiche Früchte tragen. Wie es aussieht, muß die Corona-Impfung regelmäßig aufgefrischt werden. Fazit: Biontech hat das Zeug, zu einem Pharmariesen aufzusteigen. Als Partner hat Dermapharm einen Fuß in der Tür. Die Aktie kann schon bald auf mehr als 100 Euro klettern.