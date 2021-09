Denodo 2021 im zweiten Jahr in Folge im Gartner Magic Quadrant für Datenintegrationstools als „Leader“ ausgezeichnet

Der vollständige, kostenlose Magic Quadrant-Bericht wurde am 25. August 2021 veröffentlicht und von Ehtisham Zaidi et al. verfasst. Er ist hier erhältlich.

Denodo , der Marktführer im Bereich Datenvirtualisierung, hat heute bekanntgegeben, dass Gartner das Unternehmen 2021 erneut als „Leader“ in seinem Magic Quadrant für Datenintegrationstools positioniert hat. In dem Bericht hieß es: „Der Markt für Datenintegrationstools erfährt eine neue Dynamik, die durch den Bedarf an Hybrid-/Multi-Cloud-Datenintegration, erweitertem Datenmanagement und Datenstrukturdesigns angetrieben wird.“

In dem Bericht hieß es weiter: „Leader haben ihre Metadatenressourcen durch die Einführung einiger äußerst dynamischer Funktionen für Optimierung und erweiterte Designunterstützung vorangebracht. Sie haben ihre Ressourcen so erweitert, dass ML die Entwickler über diese aktiven Metadaten mit Support und Automatisierung bei Integrationsdesign und -implementierung in verschiedenem Maße unterstützen kann. Leader sind erfahren in der Bereitstellung von Tools, die sowohl hybride Integration als auch Optionen für Multi-Cloud-Integration unterstützen können und so die Datensilos überbrücken, die in Ökosystemen vor Ort und im Multi-Cloud-Bereich existieren.“

Denodo hat vor mehr als 20 Jahren den Weg für die Datenvirtualisierung bereitet und seine Ressourcen ständig erweitert, damit seine Kunden dezentrale Architekturen wie logische Datenlager, Datenstrukturen und Datengeflechte effektiv verwalten können. Mit der neuesten Version 8.0 der Denodo Platform wird der langjährige Fokus von Denodo auf Datenvirtualisierung durch die Ermöglichung agiler Datenintegration und -lieferung mit den neuesten Innovationen im Bereich KI-/ML-gestützte Beschleunigung intelligenter Anfragen, automatisierter und sicherer Clouddatenintegration und einem einheitlichen Benutzererlebnis mit integriertem aktivem Datenkatalog und Data Science Notebook weiter verfolgt.

„Ich bin begeistert über die Nachricht, dass wir bei Denodo aufgrund unserer Fähigkeit zur Umsetzung und unserer Vollständigkeit der Vision erneut im Leaders’ Quadrant ausgezeichnet wurden“, sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. „Für uns ist es wirklich erfreulich zu sehen, dass unsere Art der Umsetzung und unsere Vision für die Datenintegration so gut zu den Kriterien von Gartner für Leader passt. Denodo wurde kürzlich von Gartner als das Unternehmen mit dem zweithöchsten Umsatzwachstum unter den 10 weltweit führenden Händlern auf dem Markt für Datenintegrationstools im Jahr 2020 genannt1. Denodo ist zudem einer der beiden Händler, die den Titel „Customers’ Choice“ im „Gartner Peer Insights“-Bericht 2021 „Voice of the Customer: Data Integration Tools“ erhalten haben. Aufgrund dieser Qualität der Umsetzung in Verbindung mit unserer Vision für logische Datenarchitekturen sowie moderner Datenvirtualisierung, KI/ML sowie Ressourcen für hybride Cloud / Multicloud ist die Denodo Platform die Zukunft der Datenintegration und der Datenverwaltung.“