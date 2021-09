Jetcraft verstärkt Team in Amerika

Michael McCafferty appointed Jetcraft Sales Director for the Americas. (Photo: Business Wire)

Der Wechsel von McCafferty zu Jetcraft erfolgt vor dem Hintergrund einer 15-jährigen Karriere in der Geschäftsluftfahrt mit leitenden Vertriebspositionen bei Guardian Jet und Flexjet. Begleitet von einem erfahrenen Vertriebsleiterteam in Nord- und Südamerika übernimmt McCafferty das Gebiet von Dan Kilkeary, der zum Senior Vice President of Sales für Amerika befördert wurde.

Dan Kilkeary, SVP Sales Americas von Jetcraft, sagte: „Michael bildet eine starke Ergänzung unseres wachsenden amerikanischen Teams und wird uns dabei helfen, unseren Kunden im Nordosten der USA weiterhin einen Mehrwert zu bieten. In den letzten 18 Monaten haben wir einen Anstieg von Erstnutzern verzeichnet, die über Fractional- und Jet-Card-Plattformen in unsere Branche einsteigen, und Michael kann mit seiner in diesen Sektoren sowie im Verkauf und bei Akquisitionen gesammelten Erfahrung von Anfang an fachkundige Beratung für neue Interessenten anbieten.

Für unsere langfristigen Kunden wird Michael überdies mit seinen fundierten Marktkenntnissen von großem Nutzen für Käufer und Verkäufer im Laufe der Erholung von COVID-19 sein.“

Über Jetcraft

Jetcraft ist führend im internationalen Flugzeugverkauf, Marketing und Eigentumsstrategien und betreibt weltweit über 20 regionale Büros. Der beispiellose Erfolg des Unternehmens in fast 60 Jahren in der Geschäftsluftfahrt hat ihm einen erstklassigen Ruf eingebracht, zusammen mit einem außergewöhnlichen Kundenstamm, einem breiten Netzwerk von Verbindungen und einem der größten Lagerbestände der Branche.

