ERWE Immobilien: Überzeugendes Geschäftsmodell

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die ERWE Immobilien AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung um über 60 Prozent gesteigert und dabei von den Zukäufen und Neuvermietungen des Vorjahres profitiert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der monatelange Lockdown die Vermarktungsaktivitäten der ERWE Immobilien AG in der ersten Jahreshälfte 2021 gebremst, so dass die Vermietungsquote mit rund 89 Prozent in etwa auf dem Niveau des letzten Bilanzstichtags verharrt sei. Inzwischen jedoch habe sich die Nachfrage sowohl bei den Bestandsobjekten als auch bei den Neubauprojekten wieder belebt. Dennoch sei durch den signifikanten Rückgang des Bewertungsergebnisses ein deutlicher Periodenverlust ausgewiesen worden. In diesem Zusammenhang weise GSC darauf hin, dass das Bewertungsergebnis bei ERWE nicht wie bei einem klassischen Bestandshalter hauptsächlich von der Marktpreisentwicklung bestimmt werde, sondern vielmehr einen Teil des Geschäftsmodells bilde, das die Hebung von Wertsteigerungspotenzialen durch die Revitalisierung und Neupositionierung übernommener Objekte beinhalte. Insgesamt bleibe der Analyst somit vom Geschäftsmodell sowie den mittel- und langfristigen Perspektiven des Unternehmens überzeugt. In der Folge nimmt der Analyst das Kursziel aber auf 4,15 Euro (zuvor: 4,35 Euro) zurück, bestätigt jedoch das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.09.2021, 13:45 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 4,15