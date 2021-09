In unseren wikifolios wird sich wohl kurzfristig etwas tun

Die in den vergangenen Tagen wieder stärker gewordenen Schwankungen beim DAX haben durch die Hebelkräfte in unseren wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 für reichlich Bewegung gesorgt. Aktuell sieht es danach aus, als ob zeitnah eine Veränderung der Positionierung anstehen könnte.

Aktuell sind wir bei beiden Musterdepots noch „Hebel Long“ positioniert. Im Zuge der gestern und heute intraday überwiegend gefallenen Kurse rücken die Käufer aber zunehmend auf die Käuferseite, was beim Euwax Sentiment tendenziell für positive Tageswerte sorgen sollte. In Kombination mit dem Basiseffekt könnte so die Marke von minus vier Punkten beim 20-Tage-Schnitt bald wieder überschritten werden. Aktuell steht der Stimmungsindex noch bei minus 5,50 Punkten, es fallen aber in den kommenden Tagen reihenweise hohe negative Werte aus der Berechnung heraus.