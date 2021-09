PLATOW-Dachwikifolio mit stärkster Outperformance seit fast vier Monaten

Zu verdanken haben wir die gute Kursentwicklung der vergangenen Tage vor allem drei Tradern, die bei ihren Musterdepots jeweils ein Wochenplus von über 3% generieren konnten. Christian Scheid ist das bei seinem ebenfalls gerade auf ein Rekordhoch gesprungenen wikifolio Special Situations long/short (+3,9% im Vergleich zur Vorwoche) durch zahlreiche erfolgreiche Kurzfrist-Trades gelungen. Mit einem Wertzuwachs von 25,9% ist das wikifolio beim 2021er-Ranking zudem auf den dritten Platz vorgerückt. Nur die wikifolios Earnings Per Share Surprise Trader (+29,1%) von Christian Nüchter und Growth Investing Europa + USA (+31,9%) von Thomas Zeltner schnitten in diesem Jahr bislang noch besser ab.

Mit einem Wochengewinn von 0,9% ist unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection gerade wieder auf ein neues Rekordhoch geklettert. Bei einem im Wochenvergleich unveränderten DAX konnte so die Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf 13,5 Prozentpunkte ausgebaut werden. Das ist der größte Vorsprung seit Anfang Mai.

Zeltner gehört auch zu den drei angesprochenen Top-Tradern in dieser Woche. Da gelang ihm eine Performance von 3,7%. In seinem aktuell zu 75 Prozent mit Einzelaktien bestückten Portfolio liegen fast alle der acht Depotwerte deutlich im Plus. Seit Mai 2014 gelang dem Trader im Schnitt ein jährlicher Zugewinn von fast 22%, was zu einer Gesamtperformance von nunmehr 323% geführt hat. Bemerkenswert dabei ist vor allem, dass der maximale Drawdown weiterhin bei nur 20,1% liegt.

Ebenfalls sehr überzeugende Werte weist das wikifolio Szew Grundinvestment von Simon Weishar aus. Nach der fulminanten Entwicklung in den beiden Vorjahren (plus 77 bzw. 96%) ging es 2021 zunächst etwas gemächlicher zu. Nach einem Wochenplus von 3,8% kommt der Depotwert in diesem Jahr nun aber auch auf eine Performance von immerhin schon 10,2%. Wie ein Kommentar aus dem August zeigt, besinnt sich der Trader unabhängig von der diesmal nicht ganz so bombastischen Wertentwicklung weiterhin auf seine Stärken: „Im Moment scheint eins der größten Herausforderungen zu sein - wie Buffett es nannte - ‚die Geräusche am Markt zu ignorieren‘ und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das sind Fakten über die Unternehmen und ihre Entwicklungen selbst und nicht die Ängste, die aktuell am Markt gespielt werden“.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.