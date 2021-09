Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Airbus liefert die letzte A380 noch in diesem Jahr aus Der Flugzeugbauer Airbus wird die letzten drei Großraumflieger der A380-Reihe noch in diesem Jahr an die arabische Airline Emirates ausliefern. Die allerletzte bestellte Maschine "soll im November in die Flotte aufgenommen werden, womit der …