Köln (ots) -



- Klares Votum bei der Leserwahl des Fachmagazins Auto/Straßenverkehr

- 2021 dabei: 124 Kandidaten mit mindestens 400 Liter Ladevolumen in drei

Preisklassen



Der Ford Puma ist nicht nur ein praktischer Begleiter für den Familienalltag,

sondern auch ein optisch besonders ansprechender Repräsentant seiner Klasse mit

ausgeprägtem Lifestyle-Faktor - so lässt sich das Votum der Leserinnen und

Lesern des Fachmagazins Auto/Straßenverkehr in einem Satz zusammenfassen. Denn

innerhalb seiner Kategorie A, der Preisklasse "bis 25.000 Euro", entschied der

markant gezeichnete Crossover die Design-Wertung bei der diesjährigen Leserwahl

für sich. Hans Jörg Klein, Geschäftsführender Direktor für Deutschland,

Österreich, Schweiz & stellvertretender Vorsitzender der Ford-Werke GmbH,

kommentiert: "Das Wahlergebnis ist eine erfreuliche Bestätigung dafür, dass die

Ford-Modellpalette außer ihren bekannten Qualitäten auch dem Faktor Emotion viel

Raum gibt. Ganz besonders gilt das für eine Baureihe wie den Ford Puma, der mit

seinem Design in einem umkämpften Segment auch optisch ein starkes Zeichen

setzt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Leserinnen und Leser von

Auto/Straßenverkehr".







"Familienauto des Jahres" aufgerufen, die gerade dieser Kundengruppe wertvolle

Hilfestellung bei der Fahrzeugsuche und bei Kaufentscheidungen liefert. Mehr als

11.000 Leserinnen und Leser gaben ausschließlich online ihre Stimme ab und

kürten aus insgesamt 124 Fahrzeugen in drei Preiskategorien (bis 25.000 / bis

35.000 / bis 45.000 Euro) sowie zusätzlichen Wertungskriterien wie Technologie,

Preis/Leistung und Design ihre Favoriten. Eine Grundbedingung musste jeder

Bewerber erfüllen: 400 Liter Kofferraum-Volumen sollten es mindestens sein.

Ansonsten galt die Aufforderung der Redaktion an die Leserinnen und Leser, sich

ausschließlich vom persönlichen Geschmack leiten lassen.



Ford Puma: vielseitig, praktisch und technisch up-to-date



Der im vergangenen Jahr auf den Markt gekommene, komplett neu entwickelte Ford

Puma ist ein 4,19 Meter langes, 1,55 Meter hohes und mit ausgeklappten

Außenspiegeln 1,93 Meter breites Crossover-Fahrzeug. Es vereint attraktives

Design im SUV-Stil - charakteristisch sind zum Beispiel die hoch auf den

Kotflügeln positionierten Scheinwerfer - mit moderner

Mild-Hybrid-Antriebstechnologie (48 Volt-Technologie) und schlägt somit das

nächste Kapitel in der Formensprache des Kölner Automobilherstellers auf.

Zugleich ermöglichen die Crossover-Proportionen eine erhöhte Sitzposition und

damit einen guten Rundumblick über das Verkehrsgeschehen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Bereits zum zehnten Mal hatte die in Stuttgart ansässige Redaktion zur Wahl"Familienauto des Jahres" aufgerufen, die gerade dieser Kundengruppe wertvolleHilfestellung bei der Fahrzeugsuche und bei Kaufentscheidungen liefert. Mehr als11.000 Leserinnen und Leser gaben ausschließlich online ihre Stimme ab undkürten aus insgesamt 124 Fahrzeugen in drei Preiskategorien (bis 25.000 / bis35.000 / bis 45.000 Euro) sowie zusätzlichen Wertungskriterien wie Technologie,Preis/Leistung und Design ihre Favoriten. Eine Grundbedingung musste jederBewerber erfüllen: 400 Liter Kofferraum-Volumen sollten es mindestens sein.Ansonsten galt die Aufforderung der Redaktion an die Leserinnen und Leser, sichausschließlich vom persönlichen Geschmack leiten lassen.Ford Puma: vielseitig, praktisch und technisch up-to-dateDer im vergangenen Jahr auf den Markt gekommene, komplett neu entwickelte FordPuma ist ein 4,19 Meter langes, 1,55 Meter hohes und mit ausgeklapptenAußenspiegeln 1,93 Meter breites Crossover-Fahrzeug. Es vereint attraktivesDesign im SUV-Stil - charakteristisch sind zum Beispiel die hoch auf denKotflügeln positionierten Scheinwerfer - mit modernerMild-Hybrid-Antriebstechnologie (48 Volt-Technologie) und schlägt somit dasnächste Kapitel in der Formensprache des Kölner Automobilherstellers auf.Zugleich ermöglichen die Crossover-Proportionen eine erhöhte Sitzposition unddamit einen guten Rundumblick über das Verkehrsgeschehen.