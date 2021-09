Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 vorbörslich bei 4.540 Punkten Der S&P 500 hat Luft bis in den Bereich von 4.550 Punkten. Dort verläuft ein Widerstand in Form einer steigenden Trendlinie. Der S&P 500 kann in kleinen Schritten weiter ansteigen, bewegt sich aber weiterhin in dünner Luft. Solange der S&P 500 aber …