Außerdem deckt sich die bisherige Korrektur ausgehend seit dem zweiten Quartal dieses Jahres noch nicht mit einer harmonischen Abwärtsbewegung, gut möglich, dass es in den nächsten Tagen noch eine Stufe tiefer geht und dieses Szenario entsprechende Short-Chancen eröffnet. Kurzfristig könnte der Bereich um 90,00 US-Dollar allerdings für Auftrieb sorgen, größere Hoffnungen auf einen Trendwechsel sollten sich Anleger derzeit aber noch nicht machen.

Schaltstelle 90 USD

Geht es per Tagesschlusskurs unter 90,00 US-Dollar abwärts, werden weitere Rückfallrisiken zunächst an 88,12, darunter auf 84,41 und schließlich 83,18 US-Dollar aktiviert. Zuvor allerdings könnte es zu einer Mini-Erholungsbewegung zurück an 92,61 bzw. 94,11 US-Dollar kommen. Spätestens ab 97,37 US-Dollar dürften Bären wieder zuschlagen und Dollar Tree abwärts drücken.