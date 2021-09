CM Fluids Bus ist offizieller IAA-Shuttlebus

Das Besondere an diesem Bus ist das Antriebskonzept CMF drive. Der Elektroantrieb kann durch große Reichweiten punkten, denn die Pufferbatterie von Webasto wird nach Bedarf mit einem kleinen Gas-Motor im Fahrzeug aufgeladen. Als Kraftstoff dient flüssiges Biomethan, mit dem der Bus betankt wird - so dauert einmal Aufladen fünf Minuten.



Gerade bei Bussen mit langen Betriebszeiten oder häufigen Starts und Stopps machen sich die Vorteile bezahlt, da die Bremsenergie rückgewonnen und ebenfalls in der Pufferbatterie zwischengespeichert werden kann. Eine Tankfüllung reicht dabei im Gegensatz zu herkömmlichen Elektrobussen bis zu 800 Kilometer weit und auch das Betanken geht zügig vonstatten. In fünf Minuten lassen sich über 500 Liter des Kraftstoffs tanken. Mit 90 % weniger Feinstaub im Vergleich zu Diesel-EURO-VI-Motoren und mehr als 60 % weniger Stickoxiden sorgt das Konzept für eine deutlich verbesserte Luftqualität. Der Antrieb CMF drive ist CO2-neutral. Das Konzept erweist sich dabei als besonders nachhaltig: Da die Busse oder andere Nutzfahrzeuge auf das CMF drive System umgerüstet werden, benötigt man auch keine neuen Fahrzeuge, um die Klimaziele zu erreichen und es spart zusätzlich Ressourcen.

CM Fluids konnte bereits 2019 den Flughafen München als Pilotprojekt-Partner gewinnen und rüstete einen alten Passagierbus mit dem neuen Antriebskonzept CMF drive aus. Der Bus fährt normalerweise auf dem Flughafengelände, aber zwischen dem 6. und 12. September kann ihn jeder als IAA-Shuttle ausprobieren.

CM Fluids AG

Lilienthalstr. 17

85296 Rohrbach / Germany

Telefon: +49 84 42 - 96 78 33

E-Mail: info@cm-fluids.de

https://www.youtube.com/watch?v=Al30b5vofHE

Ende der PressemitteilungZusatzmaterial zur Meldung:Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c91b58a057a1a046d7c1073ffd42e97b Bildunterschrift: Der Bus mit dem preisgekrönten Antrieb CMF drive von CM Fluids und Webasto ist auf der IAA Mobility auf der Blue Lane Road im Einsatz.Emittent/Herausgeber: CM Fluids AGSchlagwort(e): Verkehr

01.09.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1227062 01.09.2021