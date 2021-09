BERNSTEIN RESEARCH stuft Kering auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 881

Kursziel alt: 881

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 881 Euro belassen. Die Luxusgüterbranche diskutiere derzeit über die Gefahr einer höheren Besteuerung von reichen Bürgern in China, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings wären davon nicht alle Waren gleichermaßen betroffen. Er glaubt nicht, dass es zu stark störenden Maßnahmen durch die chinesischen Behörden kommen wird./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 09:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.