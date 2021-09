Das Konzept, welches das ZDF im Vorfeld für die Sendung „Wie gehts, Deutschland“, verkündete, klang eigentlich vielversprechend. Anhand eines Lebenszyklus sollten wichtige Themen zwischen den anwesenden Politikern und den per Zoom-Videokonferenz zugeschalteten Bürgern diskutiert werden. Doch am Ende hatte nichts so recht funktioniert – Technik, Gesprächsführung, Einbindung der Zugeschalteten. Einige der Menschen auf „der Wand“,

Der Beitrag ZDF-Wahlsendung „Wie gehts, Deutschland?“: So trist wie die Politik selbst erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Max Roland.