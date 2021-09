ADP Beschäftigung im US-Privatsektor steigt unerwartet schwach Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.09.2021, 14:34 | 41 | 0 | 0 01.09.2021, 14:34 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft im August kaum beschleunigt. Im Monatsvergleich seien 374 000 Beschäftigte hinzugekommen, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Die Entwicklung kam für Analysten überraschend, sie hatten mit einem deutlich stärkeren Stellenaufbau gerechnet und 625 000 neue Jobs erwartet. Im Monat zuvor waren 326 000 Stellen geschaffen worden. Wie bereits im Juli fand der Zuwachs an neuen Arbeitsplätzen fast ausschließlich im zuvor coronageplagten Dienstleistungssektor statt. Dort wuchs die Beschäftigung um 329 000. In der Produktion kamen lediglich 45 000 neue Stellen hinzu. Die US-Wirtschaft litt zuletzt zunehmend unter Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten./jkr/bgf/stk







