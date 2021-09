Börsenneulinge setzen stärker auf ESG

Umfang der Nachhaltigkeitsinformationen in Wertpapierprospekten von IPOs um 30 Prozent gestiegen (2021 vs. 2018)

Mister Spex, Cherry und Vantage Towers mit besonders vielen ESG-Angaben

Schwerpunktverlagerung von "Governance" zu "Environment"

Hamburg, 1. September 2021 - Die Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG hat anhand eines datengetriebenen Ansatzes die ESG-Berichterstattung in den Wertpapierprospekten von 24 Unternehmen untersucht, die in den Jahren 2018 bzw. 2021 ihre Notierung im regulierten Prime-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen haben. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass die Relevanz von ESG-Angaben in IPO-Prospekten am deutschen Kapitalmarkt stark zugenommen hat.

Die erstmals durchgeführte Studie unterscheidet sich vor allem in ihrer Methodik von vergleichbaren Studien. Es handelt sich um eine rein quantitative Erhebung. Die Untersuchung basiert auf einem Algorithmus, der die textlichen Informationen im IPO-Prospekt analysiert und mit einem umfassenden Katalog von ESG-Begriffen abgleicht.

Insgesamt hat die Nachhaltigkeitsberichterstattung der betrachteten IPOs im Jahr 2021 im Vergleich zu 2018 um 30 Prozent zugelegt. Während 2018 Knorr-Bremse, Serviceware und Akasol die meisten ESG-Angaben machten, lagen 2021 Mister Spex, Cherry und Vantage Towers vorn. Zugleich hat sich der Schwerpunkt von der "Governance" auf den Bereich "Environment" verlagert. Die entsprechenden Angaben nahmen um mehr als 20 Prozent zu.

ESG-Strategie wird zu einem wesentlichen Element der Börsenreife eines Unternehmens

"Obwohl der positive Effekt von ESG auf die Finanzergebnisse eines Unternehmens und den Anlageerfolg bewiesen ist und mittlerweile auch Studien die Bedeutung von ESG beim Börsengang hervorheben, spielt die ESG-Berichterstattung bei IPO-Kandidaten noch eine untergeordnete Rolle. Dabei bietet sich gerade hier die Chance für Unternehmen, glaubwürdig über das Thema zu berichten und so weitere Anleger zu gewinnen. Zumindest der sehr positive Trend der letzten Jahre gibt einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann", kommentiert Jens Hecht, Managing Partner der Kirchhoff Consult AG, die Ergebnisse der Studie. "Eine überzeugende ESG-Strategie wird künftig ein wesentliches Element der Börsenreife sein. IPO-Kandidaten müssen sich frühzeitig damit beschäftigen und bereits vor dem Börsengang Nachhaltigkeitskennzahlen in das Reporting aufnehmen. Hier sehen wir deutliches Nachholpotenzial."