Metro zieht sich aus Myanmar zurück Metro wird Aktivitäten in Myanmar im Bereich des Lebensmittelgeschäfts einstellen. Ende Oktober will man das Liefergeschäft in dem Land beenden, so das Unternehmen am Mittwoch. „Grund dafür ist das volatile Investitions- und Geschäftsumfeld in dem …