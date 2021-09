Frankfurt (ots) -



- Fünfte Generation mit Plug-in-Hybrid-Variante, neuem Design und modernem

Hightech-Interieur feiert digitale Weltpremiere

- Erstmals eigene Modellversion für den europäischen Markt

- Publikumspremiere auf der IAA Mobility in München



Die hier gemachten Angaben zu Varianten und Ausstattung des neuen Kia Sportage

sind vorläufig und beziehen sich auf den europäischen Markt. Die endgültigen

Spezifikationen für den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zur

Modelleinführung auf http://press.kia.com/de/ .





Energieverbrauchsangaben: Der neue Kia Sportage steht noch nicht zum Verkauf.Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschenLänderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.In der fünften Generation des Kia Sportage wird es den SUV-Bestseller der Markeerstmals in einer speziell für Europa konzipierten Version geben, die Kia heutein einer digitalen Weltpremiere präsentiert hat. Der europäische Sportageorientiert sich vom Format her am Vorgänger, während die im Juli vorgestellteglobale Version des SUV deutlich in der Länge gewachsen ist. Die kompaktereVariante ist nicht nur in ihren Proportionen und ihrem Fahrverhalten auf dieAnsprüche europäischer Kunden zugeschnitten, sondern auch im Antrieb: Erstmalswird der Sportage in einer Plug-in-Hybridversion angeboten. Das auf einer neuenPlattform basierende Modell zeigt ein kraftvoll-elegantes Außendesign undverfügt über ein Hightech-Interieur auf Premium-Niveau sowie modernsteKonnektivitätsanwendungen und Assistenzsysteme. Die breite Palette neuerTechnologien beinhaltet auch ein adaptives Fahrwerk und einen"All-Terrain-Mode", der auf rutschigem Untergrund die Traktion erhöht. Der neueSportage bietet deutlich mehr Platz als sein Vorgänger, sowohl im Gepäckraum alsauch im Interieur, wo er zum Beispiel bei der Beinfreiheit im Fond Spitzenwertein seinem Segment vorweisen kann. Seine reale Weltpremiere feiert der Neulingauf der IAA Mobility in München (7. bis 12. September). Die Markteinführung inDeutschland ist für Anfang 2022 vorgesehen."Dieser Sportage wurde speziell für Europa designt, entwickelt undperfektioniert, um neue Maßstäbe in seinem Segment zu setzen", sagt Jason Jeong,Präsident von Kia Europe. "Mit seinem zukunftsweisenden Design und seinembahnbrechenden Innenraum verbindet er einen dynamischen Auftritt mit einem aufden Fahrer fokussierten Premium-Interieur inklusive neuester Technologien. Undmit dem neuen Plug-in Hybrid, der ein rein elektrisches Fahren ermöglicht,unterstreicht Kia sein Ziel, nachhaltige Mobilität in Europa zu fördern."