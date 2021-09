Sonnige Geschäfte auf der BOOT & FUN INWATER 2021 (FOTO)

Berlin (ots) - Bisher einzige deutsche Inwater Boatshow in diesem Jahr - Starkes

Wachstum: Mehr Premieren, mehr Boote - Wassersportaffine und kaufinteressierte

Besucher - Zufriedene Aussteller melden sehr gute Verkäufe und freuen sich auf

die BOOT & FUN BERLIN vom 11. bis 14. November 2021



Das Seengebiet um Werder (Havel) ist 365 Tage im Jahr eines der schönsten

Wassersportreviere Deutschlands. Aber an drei Tagen, vom 27. bis 29. August

2021, verwandelte es sich in ein absolutes Paradies für Wassersportler. Denn zum

vierten Mal fand in der Marina Havelauen die BOOT & FUN INWATER statt. Eine

Rekordzahl an Premieren und ein Drittel mehr Boote lockten ein

wassersportaffines und kaufkräftiges Publikum an. Tausende Besucher nutzen das

letzte Augustwochenende um die neusten Motoryachten und Motorboote, Segelboote,

klassische Boote, Hartrumpfboote, Aluboote, Sloepen, Hausboote und Elektroboote

in ihrem Element zu erleben. An den Stegen und an Land konnten rund 150 Boote

verschiedenster Art und Größe besichtigt und auf Wunsch auch Probe gefahren

werden. Zahlreiche Pagoden auf der langen Hafenpromenade hielten maritime

Angebote, vom Kajak über Bootsmotoren bis zu exklusiven Water Toys, bereit.







hinweggezogen ist, unsere Aussteller berichten von sonnigen Geschäften. Unser

Konzept 'Schauen, Testen, Kaufen' ging voll auf.", sagt Daniel Barkowski,

Projektleiter der BOOT & FUN. "Die BOOT & FUN INWATER hat sich als

Kick-Off-Veranstaltung für die Hallenmesse absolut bewährt. Wir freuen uns

darauf, vom 11. bis 14. November 2021 erneut Gastgeber zu sein und Aussteller

und Besucher dann auf dem Berliner Messegelände zu begrüßen."



Viele Aussteller betonten die besondere Qualität des Publikums: Großes

fachliches Interesse und konkrete Kaufabsichten trafen bei einem großen Teil der

Besucher zusammen. Zahlreiche Aussteller gaben an, auch im kommenden Jahr bei

der BOOT & FUN INWATER ihre Boote und Dienstleistungen präsentieren zu wollen.



Ausstellerstimmen zur BOOT & FUN INWATER 2021:



Catina Burchardi, Geschäftsleitung aqua marin (https://youtu.be/_euUrdPmte4)



Weitere Videostatements finden Sie hier:



Frank Schaper, Geschäftsführer Bootscenter B1 (https://youtu.be/5oQ7goQpcko)



Oliver Kulzer, Geschäftsführer Kielwasser (https://youtu.be/Xbk0MmkWnAM)



Stefan Naust, Geschäftsführer Beautiful Boats (https://youtu.be/6cNMvCfgiPU)



