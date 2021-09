Benzinpreis August teuerster Monat des Jahres / ADAC: überhöhtes Preisniveau aufgrund des Reiseverkehrs / Beide Sorten verteuern sich im Vergleich zur Vorwoche um 1,6 Cent (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 01.09.2021, 15:00 | 30 | 0 | 0 01.09.2021, 15:00 |

in keinem anderen Monat des laufenden Jahres. Dies zeigt die aktuelle ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostete ein Liter Super

E10 im Monatsmittel 1,557 Euro und damit ein Cent mehr als im Juli. Etwas

günstiger konnten hingegen Diesel-Fahrer tanken: Der Preis für einen Liter



Juli. Laut ADAC ist der gestiegene Benzinpreis insbesondere auf die stärkere

Nachfrage aufgrund des Sommerreiseverkehrs zurückzuführen.



Teuerster Tag zum Tanken war bei

Tagesmittel 1,567 Euro. Dieser Preis markierte gleichzeitig auch den vorläufigen

Jahreshöchststand. Auch bei Diesel fielen teuerster Tag des Monats und des

Jahres zusammen: Am 1. August mussten Diesel-Fahrer mit einem Literpreis von

1,403 Euro einen neuen Jahresrekord hinnehmen.



München (ots) - Tanken war für die Fahrer von Benzin-Pkw im August so teuer wiein keinem anderen Monat des laufenden Jahres. Dies zeigt die aktuelle ADACAuswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostete ein Liter SuperE10 im Monatsmittel 1,557 Euro und damit ein Cent mehr als im Juli. Etwasgünstiger konnten hingegen Diesel-Fahrer tanken: Der Preis für einen Liter Diesel lag im Monatsmittel bei 1,386 Euro - das waren 0,3 Cent weniger als imJuli. Laut ADAC ist der gestiegene Benzinpreis insbesondere auf die stärkereNachfrage aufgrund des Sommerreiseverkehrs zurückzuführen.Teuerster Tag zum Tanken war bei Benzin der 8. August. Ein Liter kostete imTagesmittel 1,567 Euro. Dieser Preis markierte gleichzeitig auch den vorläufigenJahreshöchststand. Auch bei Diesel fielen teuerster Tag des Monats und desJahres zusammen: Am 1. August mussten Diesel-Fahrer mit einem Literpreis von1,403 Euro einen neuen Jahresrekord hinnehmen.

gestiegen. So kostet laut aktueller ADAC Auswertung ein Liter Super E10 im

bundesweiten Schnitt 1,558 Euro, ein Liter Diesel 1,387 Euro. Beide Sorten sind

damit um 1,6 Cent teurer als in der Vorwoche.



Auswertungen des ADAC zeigen, dass Benzin und Diesel meist zwischen 18 und 19

Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten sind. Wer diese Faustregel

berücksichtigt und die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Tageszeiten

und den Anbietern nutzt, kann beim Tanken stets einige Euro sparen.



Unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommt man mit Smartphone-App "ADAC

Spritpreise" - jetzt im neuen Design. Neben den aktuellen Kraftstoffpreisen

bietet die App nun auch eine Punkt-zu-Punkt Navigation und eine detaillierte

Routenplanung. Daneben erleichtern aktuelle Informationen zum Verkehrsfluss

Autofahrern die Fahrt zur günstigsten Tankstelle. Ausführliche Informationen zum

Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken

.



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5008748

OTS: ADAC

Benzin jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Im Vergleich zur vergangenen Woche sind die Spritpreise zuletzt wieder deutlichgestiegen. So kostet laut aktueller ADAC Auswertung ein Liter Super E10 imbundesweiten Schnitt 1,558 Euro, ein Liter Diesel 1,387 Euro. Beide Sorten sinddamit um 1,6 Cent teurer als in der Vorwoche.Auswertungen des ADAC zeigen, dass Benzin und Diesel meist zwischen 18 und 19Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten sind. Wer diese Faustregelberücksichtigt und die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Tageszeitenund den Anbietern nutzt, kann beim Tanken stets einige Euro sparen.Unkomplizierte und schnelle Hilfe bekommt man mit Smartphone-App "ADACSpritpreise" - jetzt im neuen Design. Neben den aktuellen Kraftstoffpreisenbietet die App nun auch eine Punkt-zu-Punkt Navigation und eine detaillierteRoutenplanung. Daneben erleichtern aktuelle Informationen zum VerkehrsflussAutofahrern die Fahrt zur günstigsten Tankstelle. Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tankenPressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5008748OTS: ADAC Wertpapier

Benzin Diesel





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer