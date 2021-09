Für viele Börsenneulinge ist Traden der Heilige Gral für den Börsenerfolg. Doch haben Sie je von einem erfolgreichen Trader gehört und kennen Sie seine Performance? Warren Buffett, einen der erfolgreichsten Investoren der Welt und überzeugten Langfristanleger kennt dagegen jeder. Und seine Erfolgsbilanz findet man in jedem Geschäftsbericht von ihm, wenn man sie nicht kennt.

Liebe Leserinnen und Leser,jemand hat die Börsianer mal mit Jägern und Farmern verglichen. Jäger sind dabei auf den schnellen Kick aus: eine Beute erlegen und weiter zur nächsten Gelegenheit. Farmer hegen und mehren ihren Besitz dagegen über lange Zeit – und bleiben ihm auch treu, wenn es mal nicht so gut läuft.Warum Sie es als Langfristanleger leichter habenDie Analogie zu Tradern und Langfristanlegern ist offensichtlich. Und es erscheint logisch, dass es erfolgreiche Trader geben muss, wenn es erfolgreiche Langfristanleger wie Warren Buffett gibt. Schließlich gibt es ja auch erfolgreiche Marathonläufer und erfolgreiche Sprinter.Doch die Börse hat ihre eigenen Gesetze. Und während es neben Warren Buffett immerhin noch etliche andere bekannte Investoren gibt, die zumindest über längere Zeit nachweislich erfolgreich in Aktien investiert haben, klingen die Erfolgsgeschichten berühmter Trader eher wie Fabeln. Und tatsächlich ist es viel schwieriger, ein erfolgreicher Trader zu sein als ein erfolgreicher Langfristanleger. Abgesehen davon, dass man ein sehr gutes Timing braucht, schmälern die Geld-Brief-Spanne, die Transaktionskosten, aber vor allem die Kapitalertragssteuer die Trading-Gewinne beträchtlich. Studien zufolge müsste ein Trader eine Trefferquote von mehr als 70 % erzielen, um eine vergleichbare Wertentwicklung zu erreichen wie ein Langfristanleger, der z.B. einen DAX-ETF im Depot hat. Das ist ein kaum zu erreichender Wert.Das brauchen Sie, um gute Langfristanleger zu seinTrotzdem eifern die meisten Börsenneulinge den vermeintlichen Trader-Legenden nach. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich nach Daten der US-Börse NYSE die durchschnittliche Haltezeit von Aktien von mehr als acht Jahren (!) in den 1960er Jahren auf weniger als ein halbes Jahr (!) im vergangenen Jahrzehnt reduziert hat. Auch die Technik hat natürlich ihren Anteil daran - schließlich ist die nächste Aktie und der nächste Trade nur einem Mausklick oder einen Wisch auf dem Smartphone entfernt.Langfristanleger sind also eine ganz besondere Spezies – sie können solchen Versuchungen widerstehen. Den Vergleich mit dem Farmer finde ich daher sehr passend. Auch ein Farmer bricht schließlich nicht seine Zelte ab, nur weil er gehört hat, dass es irgendwo anders ein Stück Land geben soll, das vielleicht ertragreicher ist.Den Unterschied zwischen Traden und Langfristanlage kann man daher auch gut so beschreiben: Der Erfolg des Tradens hängt davon ab, welche Wertpapiere man wann kauft und verkauft; der Erfolg der Langfristanlage hängt davon ab, welche Wertpapiere man hält. Und damit ist auch klar, welche Variante die nervenschonendere ist. Und aus welchem Holz sind Sie geschnitzt?Ich wünsche Ihnen in jedem Fall eine geruhsame Zeit!Mit besten GrüßenIhr Torsten Ewert