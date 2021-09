Neuer Opel Astra feiert Weltpremiere in Rüsselsheim (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Blitzlichtgewitter: Opel CEO Uwe Hochgeschurtz präsentiert neuen Astra

- E-Offensive: Jetzt als Plug-in-Hybrid und ab 2023 auch als vollelektrischer

Astra-e

- Premierengast: Markenbotschafter Jürgen Klopp vom neuen Astra begeistert

- Ab Oktober: Neuer Astra zum Einstiegspreis von 22.465 Euro bestellbar

- Made in Germany: Sechste Astra-Generation designt, entwickelt und produziert

in Rüsselsheim



A NEW BLITZ IS BORN - unter diesem Motto stellte Opel heute in Rüsselsheim die

sechste, komplett neu konstruierte Generation des Astra vor. In Anwesenheit von

180 Journalisten und vor rund fünfhundert weiteren Medienvertretern im

Livestream präsentierte der neue CEO Uwe Hochgeschurtz an seinem ersten

Arbeitstag für Opel den Newcomer. Unterstützt wurde der Opel-Chef dabei von

Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Der Opel-Markenbotschafter zeigte sich vom neuen

Astra begeistert. Bereits im Sommer hatte Klopp beim Besuch des

Opel-Designstudios die Gelegenheit, mit einem Vorserienmodell einige Kilometer

zu fahren. Erstmals gibt es den Bestseller mit dem Blitz nun auch

elektrifiziert. Gleich zum Bestellstart im Oktober ist der neue Astra auch als

Plug-in-Hybrid verfügbar. Bereits 2023 kommt mit dem Opel Astra-e zusätzlich

eine rein batterie-elektrische Variante auf den Markt. Darüber hinaus gibt es

die neue Astra-Generation mit hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren. Der

Kunde hat die freie Wahl. Die Preise für den neuen Astra beginnen bei 22.465

Euro.







Geschichte der Opel-Kompaktklasse aufschlagen. Erstmals bieten wir sowohl eine

batterie-elektrische als auch eine Plug-in-Hybrid-Version desselben Modells an.

Ich bin überzeugt davon, dass der neue Astra und Astra-e einen starken Eindruck

hinterlassen und viele Neukunden für die Marke gewinnen werden", sagte Opel CEO

Uwe Hochgeschurtz bei der Weltpremiere in Rüsselsheim.



Und Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp beschrieb die ersten Eindrücke, die er

mit einem Vorserienfahrzeug gewinnen konnte: "Ich hatte die Gelegenheit, einen

noch getarnten Astra Plug-in-Hybrid zu fahren - wirklich sehr beeindruckend.

Ruhig und kraftvoll zugleich, vom Handling fast wie bei einem Sportwagen. Und

das Design: Mutig, innovativ, kreativ. Gut gemacht, Opel!"



30 Jahre Opel Astra: Bestseller und Gesicht der Marke



Fast 15 Millionen Astra hat Opel seit der Premiere des Kadett-Nachfolgers 1991

verkauft. 30 Jahre später ist das Kompaktklassemodell so aktuell wie nie. Der

neue Opel Astra ist ein Design-Statement der Marke: Dynamischer als jemals

zuvor, mit klarer, aufregender Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und mit

dem neuen Markengesicht - dem Opel Vizor. Die sechste Generation startet in

diesem Jahr als sportlicher Fünftürer mit coupéhafter Linienführung und noch

mehr Platz als beim Vorgängermodell. Die neue Generation wurde am Opel-Stammsitz

in Rüsselsheim designt, entwickelt und wird auch hier ab Herbst produziert. Der

Newcomer bringt Innovationen in die Kompaktklasse, die Kunden bislang nur von

teuren Fahrzeugen kannten. So debütiert der Astra mit der jüngsten Version des

adaptiven Intelli-Lux LED® Pixel Lichts. Das Lichtsystem stammt direkt aus dem

Opel-Flaggschiff Insignia und ist mit 168 LED-Elementen führend in der Kompakt-

und Mittelklasse.



Ein Zeitensprung hat im Innenraum der neuen Generation des Astra stattgefunden.

Mit dem volldigitalen Pure Panel verschwinden alle Analoganzeigen. Stattdessen

bietet die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) mit

einer frischen, modernen Optik ein intuitives Bedienerlebnis. Dafür nutzen die

Passagiere im neuen Astra einen extrabreiten Touchscreen - wie ihr vertrautes

Smartphone. Noch nie war ein Opel so intuitiv und perfekt zu bedienen wie der

neue Astra.



Pressekontakt:



Patrick Munsch, 06142-772-826, mailto:patrick.munsch@stellantis.com

David Hamprecht, 06142-774-693, mailto:david.hamprecht@stellantis.com

Axel Seegers, 06142-6922501, mailto:axel.seegers@stellantis.com

Michael Göntgens, 06142 6923980, mailto:michael.goentgens@stellantis.com

Nico Schmidt, 06142 6924093, mailto:nico.schmidt@stellantis.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59486/5008762

OTS: Opel Automobile GmbH





