PDI unterzeichnet eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Orbis Tech, um in den globalen POS-Markt einzusteigen, und ernennt Brad McGuinness zum Senior Vice President of Point of Sale Solutions

Atlanta (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen fügt eine POS-Software-Suite hinzuund erweitert seine internationalen Back-Office- und Home-Office-Funktionen, umden Erfolg von Tankstellen-, Gastronomie- und Einzelhandelsunternehmen weltweitzu unterstützen-- PDI ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3264156-1&h=1140103052&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3264156-1%26h%3D1994003535%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3264156-1%2526h%253D3481515268%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.pdisoftware.com%25252F%2526a%253Dwww.pdisoftware.com%26a%3Dwww.pdisoftware.com&a=www.pdisoftware.com ), ein weltweiter Anbieter von führenderUnternehmensmanagementsoftware für den Convenience-Einzelhandel und denMineralölgroßhandel, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von OrbisTechnologies Ltd (Orbis Tech) unterzeichnet. Orbis Tech ist ein globalerAnbieter von cloudbasierten elektronischen Kassensystem (POS), und Backoffice-und Homeoffice-Geschäftslösungen. Die Übernahme erweitert das internationaleSoftware-Angebot von PDI durch eine nahtlose Cloud-Plattform bestehend aus POS,Backoffice und Homeoffice, die Unternehmen bei der Vereinfachung komplexerAbläufe im Shops und am Tankstellenvorplatz unterstützt. Darüber hinaus wirdBrad McGuinness als Senior Vice President von PDI Point of Sale Solutionseingestellt. Er bring mehr als 30 Jahre Erfahrung in der POS-Technologie und inder Mineralöl- und Convenience-Einzelhandelsbranche mit.Orbis Tech hat modulare Software für POS, Backoffice und Homeoffice entwickelt,die nahtlos als End-to-End-Lösung funktioniert und international agierendenUnternehmen jeder Größe die benötigte Flexibilität für den Geschäftsablaufanbietet. PDI kann auf eine lange Geschichte im Dienste seiner Kundenzurückblicken und unterstützt sie mit Software, die ihre heutigen Anforderungenerfüllt und sie für die Zukunft rüstet. Eine moderne, integrierte POS-Softwarewird zunehmend wichtiger für die Zukunft des Einzelhandels und für dieNeugestaltung vom Kundenerlebnis im Shop. PDI plant weiterhin in die Plattformzu investieren, um deren Bereitstellung zu beschleunigen und einenkontinuierlichen globalen operativen Support für Kunden zu gewährleisten."Wir haben eine leistungsstarke Single-Stack-Suite von Lösungen sowohl für dieGastronomie als auch für den Shop- und Tankstellenbereich entwickelt und freuenuns darauf, dem PDI-Team beizutreten", so Jorundur Jorundsson, CEO von OrbisTech. "Gemeinsam werden wir in der Lage sein, noch schneller zu innovieren undProjekte umzusetzen - somit können wir auf unserer robusten Software aufbauen