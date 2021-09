Barsele und Agnico Eagle ändern und erweitern LOI und arbeiten weiter auf die geplante Transaktion hin

1. September 2021: Vancouver, BC, Kanada: Barsele Minerals Corp. – (TSX.V: BME) (das “Unternehmen” oder “Barsele”) gibt die Änderung und weitere Verlängerung seiner Absichtserklärung vom 10. Mai 2021 (“Letter of Intent”, “LOI”) mit Agnico Eagle Mines Limited (“Agnico Eagle”) bekannt. In der Absichtserklärung sind die grundlegenden Konditionen und Bedingungen festgelegt, zu denen das Unternehmen Agnico Eagles indirekte Beteiligung von 55% am Projekt Barsele (die “geplante Transaktion”) erwerben kann. Zurzeit besitzt das Unternehmen die übrigen 45% am Projekt Barsele und würde bei Abschluss der geplanten Transaktion das Projekt Barsele zu 100% kontrollieren.

Das Unternehmen und Agnico Eagle arbeiten weiter darauf hin, endgültige Vereinbarungen über die geplante Transaktion abzuschließen. Dabei haben sie sich darauf geeinigt, den spätesten Termin für die Absichtserklärung („Outside Date“) bis zum 31. Oktober 2021 zu verlängern. Im Rahmen des geänderten LOI hat Barsele zugestimmt, eine einseitige Exklusivitätsfrist für die vorgeschlagene Transaktion bis zum „Outside Date“ des LOI fortzusetzen. Weitere Einzelheiten zur Absichtserklärung und zur geplanten Transaktion finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 12. Mai 2021 und vom 3. August 2021, die unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com zu finden sind. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und es gibt keine Zusicherung, dass die geplante Transaktion wie geplant oder überhaupt stattfindet.

Über das Projekt Barsele

Das Projekt Barsele liegt am westlichen Rand des “Skellefte Trends” aus dem Proterozoikum, einem produktiven Gürtel aus vulkanogenen Massivsulfid-Lagerstätten, der die “Gold Line” im Norden Schwedens durchkreuzt. In dieser Region und auf dem Konzessionsgebiet sind sowohl polymetallische Lagerstätten als auch orogene Goldlagerstätten in Intrusivgestein vorhanden. Zu den aktuellen und ehemaligen Produzenten in dieser Region gehören Boliden, Kristineberg, Bjorkdal, Svartliden und Storliden.

Über Barsele Minerals Corp.

Barsele ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, das von der Belcarra Group geleitet wird und sich aus hochqualifizierten Bergbaufachleuten zusammensetzt. Barseles Hauptkonzessionsgebiet ist das Barsele-Goldprojekt in Västerbottens Län, Schweden, ein Joint Venture mit Agnico Eagle. Ein geänderter NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Barsele mit Gültigkeitsdatum vom 21. Februar 2019 wurde am 16. Dezember 2020 bei SEDAR eingereicht.