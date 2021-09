In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die neue 8,50%-Anleihe 2021/26 der Metalcorp Group S.A. (WKN A3KRAP) – wie schon die früheren Anleihen des Unternehmens – von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als „äußerst attraktiv“ mit der bestmöglichen Anzahl von 5 KFM-Sternen eingestuft.

Das Geschäftsmodell überzeuge laut KFM-Analysten durch eine risikoaverse Strategie, einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und einem rentablen Geschäftsmodell mit stabilen Bilanzstruktur. Die Corona-Krise habe das allgemeine Umweltbewusstsein global deutlich verstärkt, sodass Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, auf absehbare Zeit gute Rahmenbedingungen und politische/gesellschaftliche Unterstützung erhalten dürften, so die KFM-Anleiheexperten. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 8,21% p.a. (auf Kursbasis von 101,05% am 01.09.2021 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 28.06.2026) erhält die Anleihe von den Analysten 5 von 5 möglichen Sternen.