Breuninger nomme les directeurs généraux de ses enseignes de Munich et Luxembourg / Après la fusion, le processus d'intégration se poursuit (FOTO)

Stuttgart (ots) - Après la fusion réussie du mois de juillet de cette année,

l'entreprise stuttgartoise de mode et lifestyle Breuninger entame les étapes

suivantes du processus d'intégration de la maison de mode KONEN GmbH & Co. KG. À

partir de l'automne 2021, les deux maisons de mode KONEN de Munich et de

Luxembourg seront dirigées par deux directeurs généraux fraîchement nommés.



La nouvelle composition des équipes pour les acquisitions de Konen Munich et

Konen Luxembourg prend concrètement forme. Les deux associés-gérants de Konen et

Bram, Dr. Gabriele Castegnaro et Dr. Tobias Ponn, qui ont dirigé l'entreprise

avec succès durant plusieurs années, vont, comme convenu et à leur demande,

quitter l'entreprise. Tous deux ont accompagné Breuninger depuis la fusion, le

1er juillet 2021, dans des fonctions de conseil pour l'intégration en cours. Dr.

Castegnaro et Dr. Ponn vont se retirer de l'entreprise pour relever de nouveaux

défis d'ici au 31 août et au 30 septembre 2021 respectivement. Par la suite, les

prises de postes respectives au sein de la direction des deux magasins seront

assurées par Breuninger, le nouveau propriétaire de Konen.





Holger Blecker, PDG de Breuninger, s'exprime à ce sujet : " Dr. GabrieleCastegnaro et Dr. Tobias Ponn nous ont apporté un soutien précieux dans lespremières semaines de la fusion pour nous accompagner au mieux sur notre cheminvisant à construire une grande famille Breuninger. Au nom de l'ensemble de ladirection de l'entreprise Breuninger, je leur adresse mes plus chaleureuxremerciements pour cet accompagnement constructif etdynamique au cours de lapremière phase du processus d'intégration. "À Munich, c'est désormais une codirection, composée de René Weise (jusqu'alorsdirecteur des ventes chez Konen et Bram) et d'Alexander Entov (directeur généralde Breuninger à Fribourg depuis 2018), qui va reprendre les rênes de la maisonKonen. Tandis que René Weise se concentre déjà depuis août sur le site deMunich, Alexander Entov viendra compléter le nouveau duo de direction dans lacapitale bavaroise à partir du 1er octobre 2021.Kai Neu, occupant jusqu'à aujourd'hui une fonction centrale de la maison Bram àLuxembourg, occupe déjà depuis la mi-août 2021 le poste de directeur généraldésigné à la tête du magasin Bram Luxembourg.La fusion engendre également des changements au sein du personnel sur le site deFribourg : David Lehr, l'un des deux directeurs du magasin Breuninger deDüsseldorf depuis 2019, reprend la direction du magasin de Fribourg. Le flagshipstore Breuninger de Düsseldorf sera pour l'instant uniquement dirigé par AndreasRebbelmund." Dans la phase d'intégration actuelle de Konen et Bram dans l'entrepriseBreuninger, l'élaboration d'un projet d'avenir attractif est extrêmementimportante. Nous avons des objectifs ambitieux et souhaitons développerefficacement les excellents sites de Munich et Luxembourg en conséquence, afind'y offrir aussi à nos clientes et à nos clients une expérience d'achatmulticanal. Je me réjouis d'autant plus de pouvoir, grâce à René Weise etAlexander Entov, constituer une équipe forteet expérimentée pour le marchémunichois, et que Kai Neu puisse exprimer ses compétences et endosser sesnouvelles responsabilités en tant qu'expert local au sein du magasinluxembourgeois ", commente Holger Blecker, PDG de Breuninger, au sujet de laconstitution des équipes.