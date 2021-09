Breuninger beruft Geschäftsführer für die Häuser München & Luxemburg / Integrationsprozess nach Zusammenschluss schreitet voran (FOTO)

Stuttgart (ots) - Nach erfolgreichem Zusammenschluss im Juli dieses Jahres

läutet das Stuttgarter Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger die nächsten

Schritte im Integrationsprozess der KONEN Bekleidungshaus GmbH & Co. KG ein. Ab

Herbst 2021 werden die beiden bisherigen KONEN Modehäuser in München und

Luxemburg durch neu berufene Häuser-Geschäftsführer geleitet.



Die neue Teamaufstellung für die erworbenen Häuser Konen München und Bram

Luxemburg nimmt konkrete Formen an. Die beiden bisherigen geschäftsführenden

Gesellschafter von Konen und Bram, Dr. Gabriele Castegnaro und Dr. Tobias Ponn,

die das Unternehmen über viele Jahre erfolgreich geleitet haben, scheiden

vereinbarungsgemäß und auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Beide

unterstützten Breuninger seit dem Zusammenschluss am 01. Juli 2021 in beratender

Funktion bei der laufenden Integration. Dr. Castegnaro und Dr. Ponn werden sich

zum 31. August bzw. zum 30. September 2021 aus dem Unternehmen zurückziehen, um

sich neuen Herausforderungen zu stellen. In diesem Zuge werden durch den neuen

Konen Eigentümer Breuninger entsprechende Positionen für die Geschäftsführungen

der Häuser neu besetzt.







und Dr. Tobias Ponn großartige Unterstützung in den ersten Wochen des

Zusammenschlusses auf unserem Weg, eine Breuninger Familie zu werden, erhalten.

Im Namen der gesamten Breuninger Unternehmensleitung bedanke ich mich sehr

herzlich für die konstruktive und tatkräftige Begleitung in der ersten Phase des

Integrationsprozesses."



In München wird fortan eine Doppelspitze, bestehend aus René Weise, bisher

Verkaufsleiter bei Konen und Bram, sowie Alexander Entov, seit 2018

Haus-Geschäftsführer bei Breuninger in Freiburg, die Leitung des Konen Hauses

übernehmen. Während sich René Weise bereits seit August voll auf das Haus

München konzentriert, ergänzt Alexander Entov ab dem 1. Oktober 2021 das neue

Führungsduo in der bayerischen Landeshauptstadt.



Kai Neu, bis dato als Abteilungsleiter im Haus Bram in Luxemburg tätig, hat

bereits seit Mitte August 2021 als neu bestellter Haus-Geschäftsführer die

Leitung des Hauses Bram Luxemburg inne.



Personelle Veränderungen bewirkt der Zusammenschluss auch am Standort Freiburg:

David Lehr, seit 2019 einer von zwei Geschäftsführern des Hauses Breuninger

Düsseldorf, übernimmt die Haus-Geschäftsführung in Freiburg. Der Breuninger

Flagship Store Düsseldorf wird bis auf Weiteres von Andreas Rebbelmund allein

geleitet.



"In der derzeitigen Integrationsphase von Konen und Bram ins Unternehmen

Breuninger ist die Entwicklung eines gemeinsamen, attraktiven Zukunftsplans

enorm wichtig. Wir haben ehrgeizige Ziele und möchten die erstklassigen

Standorte München und Luxemburg dementsprechend erfolgreich weiterentwickeln, um

unseren Kundinnen und Kunden auch hier ein einzigartiges

Multichannel-Einkaufserlebnis zu bieten. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit

René Weise und Alexander Entov ein starkes und erfahrenes Team für den Münchener

Markt berufen können und Kai Neu als lokaler Experte das Luxemburger Haus

kompetent verantwortet", kommentiert Breuninger CEO Holger Blecker die neue

Teamaufstellung.



