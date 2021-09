Erste Haushalte in New Orleans nach 'Ida' wieder mit Strom versorgt

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - In der Großstadt New Orleans haben einige Haushalte nach dem Hurrikan "Ida" wieder Strom. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) sei die Stromversorgung für einige Haushalte im Osten der Stadt wiederhergestellt worden, teilte der Versorger Entergy mit. "Dies ist der erste Schritt zur Wiederherstellung der Stromversorgung im Großraum nach den Verwüstungen durch Hurrikan "Ida"", hieß es. Es sei ein "Zeichen der Hoffnung". Wegen des flächendeckenden Stromausfalls in der Metropole im US-Bundesstaates Louisiana hatte die Bürgermeisterin eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Die vollständige Wiederherstellung des Stroms werde wegen der erheblichen Schäden in der gesamten Region aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so Entergy weiter. "Ida" war am Sonntag als gefährlicher Hurrikan der Stärke vier von fünf südwestlich von New Orleans auf die Küste Louisianas getroffen. In dem Bundesstaat waren rund eine Million Haushalte infolge der Sturmschäden ohne Strom. In New Orleans mit rund 400 000 Einwohnern war die Stromversorgung komplett zusammengebrochen./nau/DP/ngu