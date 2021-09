Live-Commerce Experte HSE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seine eigenen Erfolgszahlen in Umsatz und Ergebnis erneut übertroffen: 2020 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 809 Millionen Euro. Mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von 160,3 Millionen Euro und einer Marge von 19,8 Prozent übertraf HSE die Profitabilität des Vorjahres um ein Vielfaches.

Der enorme Erfolg der Medienplattform HSE, seit 26 Jahren Innovationstreiber im Bereich Live-Commerce, basiert auf vier zentralen Säulen: I) dem kuratierten Produktsortiment, II) den HSE Creator, Lifestyle-Persönlichkeiten, welche mit ihrer umfassenden Expertise die Produkte live präsentieren, III) der zielgruppengerechten Inszenierung des Angebotes und IV) der interaktiven Einbindung der Kund:innen in Verbindung mit einem ausgezeichneten Service. HSE begeistert täglich mehr als eine Million Kund:innen, Zuschauer:innen, Fans und Follower und setzt als Thought Leader entscheidende Impulse für die Transformation der Branche.



"2020 war das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von HSE," kommentiert Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. "Wir haben gezielt in den Ausbau unserer Markenbekanntheit investiert und in die Neukundenakquisition. Zudem haben wir unsere Marketingmaßnahmen und Live-Commerce Aktivitäten im Bereich der Creator Economy deutlich verstärkt. Die Covid-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, dass Live-Commerce und damit verbunden die Möglichkeit zur direkten Kundenansprache und individuellen Beratung ein signifikanter Erfolgsfaktor ist."



Deutliches Kundenwachstum



HSE verzeichnet ein Neukundenwachstum in Höhe von 14 Prozent und begeistert insgesamt rund 1,8 Millionen aktive Kund:innen. In 2020 wurde das Warenangebot von HSE noch intensiver genutzt: Die Anzahl der Bestellungen je aktive:r Kund:in stieg auf 8,3 per anno und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Auch konnte der durchschnittliche Warenwert pro Bestellung nochmals gesteigert werden. Kund:innen, die während des ersten Lockdowns 2020 erstmals bei HSE bestellt haben, bleiben auch im Zuge fortschreitender Lockerungen und der Öffnung des stationären Handels weiterhin sehr aktiv auf der Plattform.