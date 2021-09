Lufthansa, VW, Varta – dreht das Börsenklima?

Die 16.000 bleibt eine zu große Hürde für den DAX. In dieser Woche scheiterte der Leitindex zwei Mal mit einem neuen Rekord. In den USA gab es zuletzt Rekorde am Fließband bei S&P und Nasdaq. Auch scheint nun eine Atempause überfällig. Der September gehört traditionell zu den schwächeren Börsenmonaten. Wir haben am Mittwoch in unseren Depots zahlreiche Gewinne kassiert und das Depot Herbst-fest gemacht. Denn grade die Bundestagswahl könnte für den DAX doch einige Volatilität bedeuten. Mehr zu unserer Strategie entnehmen Sie auch dem ausführlichen NTV-Interview mit Daniel. Alle Info’s zu Börsendienst, Depots und Co finden Sie hier.