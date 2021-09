Mitsubishi Group investiert zusätzliche 120 Millionen US-Dollar in den gemeinsamen Fonds mit Liquidity - Mars Growth - in ihrer Bestrebung, Wachstumsfinanzierungen in Technologieunternehmen im Asia-Pazifik-Raum aufzustocken, und erreicht in den... Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 01.09.2021, 16:03 | 38 | 0 | 0 01.09.2021, 16:03 | Mitsubishi Group investiert zusätzliche 120 Millionen US-Dollar in den gemeinsamen Fonds mit Liquidity - Mars Growth - in ihrer Bestrebung, Wachstumsfinanzierungen in Technologieunternehmen im Asia-Pazifik-Raum aufzustocken, und erreicht in den letzten 10 Monaten eine direkte MUFG-Investition in Höhe von 220 Millionen US-Dollar in Liquidity Die Mitsubishi Group (MUFG), die zweitgrößte Banken- und Finanzgruppe der Welt, hat eine weitere Investition in Höhe von 120 Millionen US-Dollar in den Mars-Growth-Fonds getätigt - ein 50/50 Joint Venture der MUFG und Liquidity Capital. Die MUFG pflegt eine breite strategische Beziehung mit Liquidity und diese letzte Investition stellt ihre gemeinsame Investition von bislang 220 Millionen US-Dollar dar. Mars Growth Capital bietet Technologieunternehmen in den Regionen Asien-Pazifik und Europa Fremdfinanzierungslösungen an. Seit seiner Auflage vor einem Jahr zeigt der Fonds eine außergewöhnliche Performance durch zehn Transaktionen im Wert von 80 Millionen US-Dollar, die in Asien, Australien und Europa ausgeführt wurden, und mit einer Nachfrage, die in dieser Periode die 2 Milliarden US-Dollar überstiegen hat. In der strategischen Zusammenarbeit mit der MUFG legt Liquidity seinen Fokus auf die Revolutionierung des Kredit-Underwriting für den Geschäftssektor. Um die Herausforderungen für Unternehmen mit hohem Potential zu erkennen und nicht verwässertes Kapital von traditionellen Finanzinstitutionen zu sichern, entwickelte Liquidity DYNAMiCS, die weltweit erste Machine-Learning-Plattform, mit der Unternehmen schnell und gründlich auf der Grundlage von Daten Sorgfaltsprüfungen (Due-Diligence-Prüfungen) vornehmen können, um ihre Performance und ihr Wachstumspotential zu bewerten. DYNAMiCS verwendet Algorithmen, um zukünftige Erträge, Kassenbestände und andere relevante Finanzkennzahlen, die für das Technologiegeschäft einzigartig sind, präzise vorherzusagen. Alle vier Fonds von Liquidity, darunter der Mars Growth Fund, setzen die Plattform ein, um Informationen für ihre Entscheidungsfindung zu sammeln, die häufig in einem Prozess von weniger als 24 Stunden abgeschlossen wird. Die Liquidity Group hat im vergangenen Jahr über 750 Millionen US-Dollar für über 50 Wachstumsunternehmen in den USA, Asien-Pazifik, Europa und dem Nahen Osten bereitgestellt, einschließlich für Top Unicorns wie eToro, Homer, Resident, Infinidat, Acronis, Infra.Market und andere. Ihre Finanzierungen reichen von 5 bis 100 Millionen US-Dollar und basieren immer auf einer Due-Diligence-Prüfung von 24 Stunden unter Einsatz ihrer einzigartigen Plattform DYNAMiCS. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







