Ölaktien So reagieren Anleger am besten auf OPEC und Hurrikan Ida Hurrikan Ida brachte Unruhe für die Rohöl- und Gasförderer mit Aktivitäten im Golf von Mexiko. Die Schäden halten sich wohl in Grenzen, dafür profitieren die großen Ölkonzerne BP (WKN: 850517), Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S), Chevron (WKN: 852552) sowie Gazprom (WKN: 906270) weiter von den durch den Sturm gestiegenen Ölpreisen. Das Jahr 2021 zollte seinen […]