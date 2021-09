Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Markus Söder: „130.000 Menschen … in Bayern vor dem Tod gerettet“ Markus Söder zog bei seiner 12. Regierungserklärung am Mittwoch eine eigenwillige Bilanz seiner Corona-Politik: „Das Ziel, Leben zu retten, haben wir gut erreicht. 130.000 Menschen konnten in Bayern vor dem Tod gerettet werden“, so der …