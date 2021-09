Verbessertes Marketing führt erneut zu zweistelligem Wachstum

Vita 34 hat gestern den Q2-Bericht veröffentlicht und damit auch die Jahresziele bestätigt.



Umsatz zweistellig gewachsen: Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse mit +11,4% yoy zweistellig auf 5,4 Mio. Euro und damit stärker als von uns erwartet (MONe: +6,6% yoy). Dabei kommt das Wachstum vor allem aus der DACH-Region, in der Vita 34 laut Management erneut stark von den erhöhten Marketingaktivitäten profitierte. Nach unserem Verständnis hat das Unternehmen die verschiedenen Touchpoints der Customer Journey deutlich verbessert, sodass letztlich auch die Effizienz der Marketingmaßnahmen (u.a. Google Ads, Social Media) signifikant stieg. Zudem gehen wir davon aus, dass Vita 34 einen steigenden Anteil von Vertragsabschlüssen des 'VitaPUR'-Modells verzeichnete. Da das Unternehmen hierbei neben dem Nabelschnurblut auch Gewebe einlagert, erhöht sich auch der Umsatz pro Vertragsabschluss. In den südeuropäischen Märkten dürfte das Umsatz-niveau stabil geblieben sein.



Ergebnis durch Transaktionskosten temporär belastet: Auf Ergebnisebene erzielte Vita 34 ein EBITDA i.H.v. 1,0 Mio. Euro (Vj.: 1,4 Mio. Euro; MONe: 1,3 Mio. Euro), dass deutlich von den Kosten aus dem geplanten Zusammenschluss mit PBKM geprägt ist. In Q2 fielen dadurch 0,5 Mio. Euro Transaktionskosten an. Zudem investierte Vita 34 verstärkt in Marketingaktivitäten, wodurch die Vertriebsaufwendungen um 0,3 Mio. Euro stiegen. Bereinigt um die Kosten des Mergers lag das EBITDA mit 1,5 Mio. Euro trotz der ausgeweiteten Vertriebsaktivitäten auf Vorjahresniveau. Bei höher als erwarteten Abschreibungen von 0,8 Mio. Euro, einem nahezu unveränderten Finanzergebnis (-0,03 Mio. Euro) sowie einem etwas erhöhten Steueraufwand (-0,15 Mio. Euro vs. -0,05 Mio. Euro im Vj.) reduzierte sich das Nettoergebnis auf -0,01 Mio. Euro (Vj.: 0,62 Mio. Euro). Der operative Cashflow stieg trotz der etwas geringeren Profitabilität in H1 auf 2,4 Mio. Euro (Vj.: 1,8 Mio. Euro), da Vita 34 hier von einer Normalisierung der Lagerhaltung nach dem pandemiebedingten Aufbau von Vorräten im Vorjahr profitierte. Die liquiden Mittel blieben aufgrund von u.a. leicht erhöhten Investitionen in Sachanlagen (+0,3 Mio. Euro yoy in u.a. Einlagerungstanks) mit 10,7 Mio. Euro weitestgehend stabil.



Rating: Kaufen

Kursziel: 21,00 Euro