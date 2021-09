Wiesbaden (ots) - "Einen guten öffentlichen Dienst gibt es nicht im

Sonderangebot", mahnte dbb Tarifchef Volker Geyer nach dem Verhandlungsauftakt

bei der hessischen Einkommensrunde.



Das hessische Innenministerium hatte kurz zuvor beim Start der Gespräche am 1.

September 2021 kein Angebot für eine lineare Einkommenserhöhung im Landesdienst

vorgelegt. Vielmehr bezeichnete Innenminister Beuth die gewerkschaftlichen

Forderungen als "deutlich überzogen".





Volker Geyer , der für den dbb die Verhandlungen führt, machte hingegen klar:"Angesichts der Umstände - Belastung durch die Corona-Pandemie, hohe Inflationund großer Fachkräftemangel - sind unserer Forderungen nach 5 Prozent mehrEinkommen, mindestens aber 175 Euro, absolut gerechtfertigt. Wir werden in denkommenden Verhandlungen deutlich machen, dass Hessen selbst ein großes Interessean einem innovativen, zukunftsweisenden Tarifabschluss haben muss - undgemeinsam können wir das auch hinbekommen."Auch der Vorsitzende des hessischen Tarifausschusses, Heinrich Rosskopf hält anden Forderungen fest. "Der öffentliche Dienst hat in der Pandemie gezeigt, dassman sich auf ihn verlassen kann. Deshalb ist die Forderung realistisch."Heini Schmitt , Vorsitzender des dbb Landesbundes in Hessen, hatte bereits vordem Start die Forderungen für die Beamtinnen und Beamten von Land und Kommunenuntermauerte: "Ein starker Tarifabschluss und dessen systemgerechte Übertragungauf die Besoldung und Versorgung sind unverzichtbare erste Schritte auf dem Wegzu einem fairen Miteinander. Es kann nicht sein, dass ein wirtschaftlich starkesLand wie Hessen immer wieder am öffentlichen Dienst spart. Egal ob Gesundheit,Bildung, Sicherheit, Verkehr oder einer der zahllosen anderen Bereiche derDaseinsvorsorge: Es muss jetzt investiert werden!"Zum Auftakt der Einkommensrunde fünf Fragen an Heini Schmitt, den Vorsitzendendes dbb Hessen:Die Einkommensrunde im öffentlichen Dienst beginnt - wer verhandelt mit wem fürwen?Es steht das Aushandeln von zwei neuen Tarifverträgen im öffentlichen Dienst inDeutschland an. Zum einen soll ein neuer Tarifvertrag verhandelt werden für dieArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Bundesländern außer Hessen. Zumanderen soll separat für Hessen ein Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer des Landes ausgehandelt werden, weil Hessen aus derTarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgetreten ist.Beide bisherigen Tarifverträge laufen am 30. September dieses Jahres aus. In denvergangenen Einkommensrunden war die zeitliche Abfolge jeweils so, dass derTarifvertrag für die anderen Bundesländer außer Hessen zuerst, und mit einer