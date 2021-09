Ölpreise im Plus - USA fordern höhere Produktion

London 01.09.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester. Die Marktteilnehmer schauen auf das OPEC+ Treffen, bei dem es aber wenig Neues zu den Fördermengen geben könnte. Die USA fordern derweil einen höheren Ausstoß.



Die Ölpreise sind in den vergangenen Monaten sehr stark gestiegen, nachdem die Nachfrage sich wieder erholt hat, die Produktion aber deutlich weniger stark ausgeweitet wurde. Die hohe Inflation, die auf den Preisanstieg folgte, sorgt bei den Notenbanken bereits für Kopfzerbrechen.





Die US-Regierung hat die OPEC deshalb erneut aufgefordert, die Förderung von Rohöl zu erhöhen. Gegenwärtig ist geplant, die Produktion in den OPEC+ Staaten monatlich um 400.000 Barrel/Tag zu erhöhen. Die OPEC selbst geht davon aus, dass der Markt noch bis Ende 2021 im Defizit bleiben dürfte, 2022 erwarten die Förderländer dann aber einen Überschuss.Das private American Petroleum Institute hat gestern Abend mitgeteilt, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,045 Mio. Barrel gesunken sind. Dies lag deutlich über den Erwartungen des Marktes. Die Benzinbestände sollen derweil um 2,711 Mio. Barrel gestiegen sein, die Bestände der Destillate sanken um 1,961 Mio. Barrel.Die Rohölbestände im wichtigen Lagerstandort Cushing, Oklahoma sollen um 2,128 Mio. gestiegen sein.Brent-Rohöl notiert kaum verändert bei 71,64 USD/Barrel, das Fass Brent-Rohöl verbessert sich um 0,1 Prozent auf 68,55 USD/Barrel.