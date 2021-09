SenioResidenz AG - Ausserordentliche Generalversammlung genehmigt Antrag des Verwaltungsrats auf Kapitalerhöhung; Verwaltungsrat legt Bezugspreis bei CHF 52.00 pro Namenaktie fest

Die heutige ausserordentliche Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) genehmigte den Antrag des Verwaltungsrats zur ordentlichen Kapitalerhöhung mit 99.9%. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 3 des Bundesrates war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin übertragen. Insgesamt waren an der ausserordentlichen Generalversammlung 31.1% der ausgegebenen Aktien vertreten.

Die ausserordentliche Generalversammlung beschloss gemäss dem Antrag des Verwaltungsrates eine ordentliche Kapitalerhöhung um maximal CHF 29'451'814.80 durch Ausgabe von bis zu 638'868 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 46.10 (vgl. hierzu auch die Medienmitteilung vom 27. Juli 2021 bzw. die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung, datiert vom 11. August 2021).

Der Bezugspreis für die neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung wurde ebenfalls heute durch den Verwaltungsrat auf CHF 52.00 pro Namenaktie festgelegt. Das Bezugsverhältnis beträgt 3:1, das heisst drei bisherige Namenaktien berechtigen zum Bezug einer neuen Namenaktie. Es ist kein Bezugsrechtshandel vorgesehen. Die Bezugsfrist läuft vom 13. September 2021 bis 24. September 2021 (12.00 Uhr MESZ).