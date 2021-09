NTT erweitert seine Rechenzentrums-Kapazitäten um 20%

Der Geschäftsbereich Global Data Centers von NTT Ltd., ein gemäß dem IDC MarketScape Worldwide Data Center Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment1 als führend eingestufter Anbieter, erbringt ein breites Spektrum an IKT-Dienstleistungen und baut seine globale Rechenzentrumspräsenz um weitere 20 % aus. Damit wird eine vernetzte Zukunft geschaffen, von der Unternehmens- und Hyperscale-Kunden in aller Welt profitieren werden.

NTT betreibt Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Afrika und Asien und hat auch eine bedeutende Präsenz in Indien. Das Unternehmen liefert und betreibt weltweit vernetzte Rechenzentren mit überregionalen Rechenzentrumsnetzwerken auf Schlüsselmärkten wie London, Singapur, Tokio und Virginia in Nordamerika. Seine Expansion im Bereich der Rechenzentrumsdienste erhöht die Rechenzentrumskapazität und die Netzwerkkonnektivität in allen geografischen Regionen, darunter: