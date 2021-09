Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Guter September-Auftakt insbesondere in Paris Die Anleger an europäischen Börsen sind überwiegend mit guter Stimmung in den September gegangen. Kursgewinne in Asien waren auf die Aktienmärkte diesseits des Atlantiks übergeschwappt und sorgten so am Mittwoch für Rückenwind. Der EuroStoxx 50 …