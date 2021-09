Taliban wollen afghanische Straftäter zurücknehmen Autor: Tichys Einblick | 01.09.2021, 18:10 | 29 | 0 | 0 01.09.2021, 18:10 | Kabul/Berlin(ATN). Die neue Taliban-Regierung in Afghanistan will straffällig gewordene und nicht asylberechtigte Afghanen, die aus Europa abgeschoben werden sollen, zurücknehmen. Das hat Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid in einem Interview mit der österreichischen „Kronen-Zeitung“ angekündigt. Er könne den Regierungen vor allem in Deutschland und Österreich versichern, dass die Abschüblinge einem unabhängigen Gerichts-Verfahren nach geltendem Recht unterzogen würden: Der Beitrag Taliban wollen afghanische Straftäter zurücknehmen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Gastautor.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer