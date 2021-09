Gute Aussichten für die unten stehenden Unternehmen und ein genauer Blick dürfte sich auszahlen.

Liebe Leserinnen und Leser,

einer der Macher im Bergbausektor ist Ivan Bebek. Der sehr erfolgreiche Unternehmer besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung im privaten und öffentlichen Bergbau-/Explorationssektor mit ausgeprägten Fähigkeiten Explorationsanlagen zu finanzieren, zu vermarkten und in die Entwicklungsphase zu bringen. Herr Bebek war früher President, CEO und Mitbegründer von Cayden Resources, das im November 2014 für 205 Mio. $ an Agnico Eagle Mines verkauft wurde, und ein Mitbegründer von Keegan Resources (jetzt Galiano Gold). Derzeit ist er Vorsitzender und Direktor von Fury Gold Mines, Präsident und CEO von Sombrero Resources, Vorsitzender und Direktor von Tier One Silver und Mitgründer und Direktor bei Torq Resources.

Die 3 Unternehmen Fury Gold Mines, Sombrero Resources und Tier One Silver entstanden nach der Aufspaltung von Auryn Resources im Oktober 2020, wo Ivan Bebek als Executive Chairman fungierte und sie teilen sich nach den unterschiedlichen Rohstoffen und der unterschiedlichen geographischen Lage auf. Fury Gold Mines ist für den Aufbau eines kanadischen Gold-Bergbauunternehmens zuständig. Sombrero Resources hat die Entdeckung eines Weltklasse-Kupfer-Gold Distrikts in Peru unter sich und Tier One Silver ist für die Verfolgung von Weltklasse Silber- und Goldfunden in Süd-Peru verantwortlich. Das vierte Unternehmen ist Torq Resources, ein Bergbauexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Kupfer-Gold, das in Chile nach erstklassigen Lagerstätten sucht.

Das auf Kanada fokussierte Explorations- und Erschließungsunternehmen Fury Gold Mines, ist in 3 produktiven Bergbauregionen des Landes aktiv und möchte seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließungen und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Dazu lieferte das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Projekt Eau Claire schon in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse und auch jetzt überzeugen wieder 8 Kernbohrungen, einschließlich der Ergebnisse der Lagerstättenbohrungen und erste Ergebnisse aus den Western Extension Targets. Unter anderem hat das Programm zur Ressourcenerweiterung die Grundfläche der Lagerstätte konsequent nach Osten erweitert, wo sich das Unternehmen derzeit auf eine Erweiterung des hochgradigen 204.000 Unzen umfassenden Teils der Ressource mit 11,81 Gramm Gold pro Tonne konzentriert. Noch ausstehend sind die Analyseergebnisse aus vier fertiggestellten Bohrungen im Erweiterungsziel Western Limb, aus einer Bohrung im Ziel Snake Lake und einer 150-m-Step-Out-Bohrung, die die östliche Erweiterung des Projekts Eau Claire überprüft. Fury erwartet die Ergebnisse für September/Oktober. Diese werden dann vom neuen starken Mann an der Unternehmensspitze vorgetragen, denn mit sofortiger Wirkung ist Michael Timmins als President, CEO und Director von Fury Gold Mines zurückgetreten, um sich auf berufliche und familiäre Verpflichtungen zu konzentrieren. Als direkter Nachfolger wurde Tim Clark, einen derzeitigen Direktor des Unternehmens, auserkoren. Er verfügt über 23 Jahre Erfahrung an den globalen Kapitalmärkten bei zahlreichen großen US-amerikanischen, europäischen und kanadischen Banken und wird somit die erfolgreiche Arbeit fortführen.

Mit der neusten Meldung veröffentlichte Sombrero Resources den 90 oder 100%-igen Erwerb des hochgradigen Takana Kupfer-Nickel Bezirk im südöstlichen Peru durch eine Optionsvereinbarung, so dass sich nun, neben dem Sombrero Projekt, eine weitere hochgradige Liegenschaften im Projektportfolio befindet.

Der Distrikt Takana umfasst Claims mit einer Fläche von 50.300 Hektar und weist zahlreiche hochgradige Kupfer-Nickel-Vorkommen auf. Die Claims befinden sich etwa 90 Kilometer nordwestlich der Stadt Cusco und etwa 235 km nordöstlich des Sombrero-Distrikts, wo das Unternehmen 130.000 Hektar in der westlichen Ausdehnung des Yauri-Gürtels Andahuaylas kontrolliert. Sombrero Resources treibt derzeit Gemeindevereinbarungen bei seinem Projekt im Sombrero-Distrikt voran und plant, auch den Takana-Distrikt in den kommenden Monaten zügig bis zur Bohrphase voranzutreiben, da die Bemühungen um eine öffentliche Börsennotierung im Gange sind.

Tier One Silver besitzt insgesamt fünf attraktive Projekte in Peru, wobei das Hauptaugenmerkt gerade auf dem zu 100% im Besitz befindlichen Flaggschiff-Projekt Curibaya liegt. Gerade in den letzten Wochen hat sich hier viel getan, denn seit Mitte Juni ist hier die erste Kernbohrexploration gestartet. Zunächst sind Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.000 Meter finanziert, wovon die Anfangsphase ungefähr 6.000 Meter umfassen wird. Insgesamt ist Tier One Silver mit seiner FTA-Bohrgenehmigung berechtigt, bis zu 40 Bohrungen von 20 Bohrplattformen niederzubringen. Ebenfalls konnte die Landposition um etwa 50% durch neues Abstecken von 11.000 auf 16.800 Hektar vergrößert werden.

Die erweiterte Landposition am östlichen Rand des Projekts umfasst eine neu identifizierte Erweiterung des Alterationssystems, das die definierte Silber-Gold-Mineralisierung an der Oberfläche beherbergt. Zusätzlich erweitert Tier One Silver seine bodengestützte geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation (IP) im Hauptzielgebiet Curibaya, um den gesamten kartierten mineralisierten Fußabdruck einzuschließen. Erste Schlitzproben und zusätzliche Gesteinsproben konnten ebenfalls bekannt gegeben werden. Zu den Highlights zählen 2 Meter mit 6.278 g/t Silberäquivalent, 2 Meter mit 1.256 g/t Silberäquivalent und 6 Meter mit 398 g/t Silberäquivalent. Diese Ergebnisse zeigen sowohl hochgradige Erzgänge als auch Vererzungen des Disseminationstyps innerhalb des 4 km mal 5 km umfassenden Alterationssystems, das derzeit das vererzte System des Projekts definiert. Darüber hinaus lieferten selektive Gesteinsproben aus an der Oberfläche neu identifizierten Erzgängen 11 Proben mit über 1.000 g/t Silber mit einem Spitzenwert von 9.910 g/t Silber. Die beprobten Erzgänge lieferten 13 Proben mit Goldgehalten über 1 g/t und einem Spitzenwert von 8,79 g/t. Mit weiteren Ergebnissen von Bohrungen und Oberflächenbeprobungen wird schon bald in dieser sehr arbeitsreichen zweiten Jahreshälfte 2021 zu rechnen sein.

Ähnlich wie die vom Management zuvor erfolgreich veräußerten Explorationsunternehmen Keegan und Cayden, ist Torq Resources ein auf Kupfer-Gold spezialisiertes Bergbauexplorationsunternehmen, das in Chile nach Lagerstätten von Weltklasse sucht. Hauptverantwortlich dafür ist das vor Ort ansässige technische Team mit seiner bemerkenswerten Erfolgsbilanz bei großen Entdeckungen. Das unschätzbare Fachwissen vor Ort bietet dem Unternehmen den nötigen Einfluss und die Verbindungen, um weiterhin äußerst aussichtsreiche Aktiva zu erwerben und zu erkunden, um eine bahnbrechende Entdeckung zu machen.

So konnte Ende Mai 2021 mit dem Kupfer Porphyr Projekt Andrea das zweite Projekt ins Portfolio aufgenommen werden. Das ca. 1.200 Hektar große Grundstück befindet sich am westlichen Rand des miozänen Gürtels El Indio, der die epithermalen Gold- und Silberlagerstätten von Weltrang El Indio und Pascua Lama (Barrick Gold Corporation) beherbergt. Dieser Gürtel wurde in den 1980er- bis 1990er-Jahren ausgiebig auf epithermale Edelmetallvorkommen erkundet, ist jedoch im Hinblick auf Kupfer-Porphyr-Systeme noch sehr wenig erforscht. Für das zweite Projekt, das Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita im Norden Chiles, erhielt Torq Resources Ende Juni die heiß ersehnte Bohrgenehmigung. Die Genehmigung erlaubt es Torq, von bis zu 39 Bohrplattformen aus auf dem 1.045 Hektar großen Projektgebiet zu bohren, das auf einem 5 km mal 6 km großen hydrothermalen Silikat-Ton-Alterationssystem zentriert ist. Explorationsbeginn für die zunächst 4.000 – 6.000 Bohrmeter soll Q3 2021 sein und es bestehen hervorragende Aussichten auf eine bedeutende neue Entdeckung.

Alles in allem sehr erfolgsversprechende Projekte in unterschiedlichen Rohstoffen und in unterschiedlichen Ländern, die aber alle beste Zukunftsaussichten besitzen. Ivan Bebek hat es in der Vergangenheit schon unter Beweis stellen können und auch jetzt sind die Chancen sehr hoch, dass aus diesen Explorationsunternehmen wahre Erfolgsgeschichten hervorgehen können.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

