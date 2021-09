Aktie zu billig jedoch steht hier kurzfristig eine Neubewertung an! Werden die Meilensteine so erfüllt in den nächsten Monaten sieht es nach einem Verdoppler aus.

Aktie zu billig jedoch steht hier kurzfristig eine Neubewertung an! Werden die Meilensteine so erfüllt in den nächsten Monaten sieht es nach einem Verdoppler aus.