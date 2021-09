Berlin Brands Group erhält 700 Millionen US-Dollar unter Führung von Bain Capital mit Unicorn-Bewertung

Berlin / Boston / London (ots) -



- Investition für die Akquisition von E-Commerce-Marken, den Aufbau eines

internationalen Logistik-Netzwerks und den Ausbau der eigenen Tech-Plattform

- Bain Capital erwirbt Minderheitsbeteiligung von Ardian

- Im Rahmen der Transaktion sichert sich BBG zusätzliche Eigen- und

Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 700 Mio. USD für Wachstum und M&A

- Gründer behält die Mehrheit am Unternehmen



Die Berlin Brands Group (BBG), ein global agierendes E-Commerce Unternehmen,

holt sich mit Bain Capital ein Private Equity-Schwergewicht an Bord. Mit der

Übernahme der Anteile von Ardian durch Bain Capital wird BBG zum jüngsten

europäischen Einhorn. Darüber hinaus hat sich BBG eine zusätzliche Eigen- und

Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 700 Millionen US-Dollar gesichert, um

Wachstum und weitere Zukäufe zu finanzieren.







Millionen US-Dollar, um insbesondere in den USA und Großbritannien aufstrebende

E-Commerce-Marken zu akquirieren. Das Gesamtvolumen macht BBG nun zum größten

Aufkäufer erfolgreicher E-Commerce-Marken in Europa und zu einem der größten

weltweit. Das in Berlin ansässige Unternehmen plant, das frische Kapital für den

Ausbau seiner Lieferketten- und Logistikinfrastruktur und die Weiterentwicklung

seiner eigenen Technologieplattform zu nutzen.



"Mit dem Engagement von Bain Capital und den zusätzlichen Mitteln haben wir den

nächsten Meilenstein auf unserem Weg zu einem Global House of Digital Brands

gesetzt", sagt Peter Chaljawski, CEO von BBG. "So können wir unsere

strategischen Ziele, den Aufkauf und die Entwicklung von Marken weltweit und den

operativen und logistischen Ausbau unserer Plattform in Angriff nehmen. Die

Erfahrung von Bain Capital in der Zusammenarbeit mit Gründern weltweit hilft

uns, unsere Entwicklung als ein führendes E-Commerce Unternehmen mit der

Skalierung von Marken fortzusetzen."



"BBG ist ein disruptiver Marktführer in der sich schnell verändernden

Konsumgüterbranche. Die Fähigkeit, aktuelle Verbrauchertrends zu identifizieren

und Marken über die hocheffiziente E-Commerce-Infrastruktur des Unternehmens

schnell zu entwickeln und zu skalieren, verschafft BBG ein enormes Potenzial in

einem schnell wachsenden Markt", sagt Miray Topay, Managing Director bei Bain

Capital Private Equity. "Wir haben bereits mit vielen von Gründern geführten

Managementteams zusammengearbeitet und freuen uns darauf, Peter und sein Team zu

unterstützen, der weltweit führende Anbieter im Consumer-E-Commerce zu werden." Seite 2 ► Seite 1 von 3



