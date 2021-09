THC KISS Mango-Getränk wird in Cannabisläden in British Columbia ausgeliefert Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 01.09.2021, 19:06 | 27 | 0 | 0 01.09.2021, 19:06 | THC.CSE

THCBF - OTC

TFHD.F VANCOUVER, British Columbia, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. („THC BioMed" oder das „Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es sein THC KISS Mango Beverage Shot an BC Cannabis Stores ausgeliefert hat. THC KISS Mango Beverage Shots sind mit 10 mg THC KISS-Extrakt versetzt, einem schnell wirkenden, proprietären Vollspektrum-Cannabisextrakt, der von THC BioMed entwickelt wurde. THC Kiss Cannabis Beverage Shots werden in zwei leckeren Sorten hergestellt, Mango und Guave. Informationen zu THC THC BioMed ist eines der ältesten aktiven lizenzierten Cannabis-Unternehmen in Kanada. Es wurde erstmals 2013 im Rahmen einer Ausnahmeregelung von Health Canada im Abschnitt 56 für den Umgang mit Cannabis unter dem Controlled Drugs and Substances Act lizenziert und ist seit 2016 ein lizenzierter Hersteller gemäß den aktuellen Vorgaben. THC BioMed ist ein gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf. Es ist für den Anbau und den Verkauf von getrocknetem, extrahiertem, essbarem und topischem Cannabis lizenziert. Präsident und CEO: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tel.: 1-844-THCMEDS, E-Mail: info@thcbiomed.com





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer