Die Aussagen von EZB-Notenbankern lassen zunehmende Zweifel daran erkennen, dass die Inflation wirklich nur vorübergehend sein wird. So etwa heute Bundesbank-Chef Weidmann, aber auch Christine Lagarde scheint nun vorsich

Die Aussagen von EZB-Notenbankern lassen zunehmende Zweifel daran erkennen, dass die Inflation wirklich nur vorübergehend sein wird. So etwa heute Bundesbank-Chef Weidmann, aber auch Christine Lagarde scheint nun vorsichtiger zu werden. Eine Woche vor der nächsten EZB-Sitzung zeichnet sich damit ab, dass auch innerhalb der EZB sehr intensiv über Tapering nachgedacht wird, man sieht die anziehende Inflation als immer größeres Risiko. Daher der Euro weiter stark, während der Dax trotz leicht positiver Indizes an der Wall Street nicht mehr steigen will. Heute schwache ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA - die Märkte hoffen paradoxerweise auf nicht allzu starke US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, damit die Fed nicht zeitnah mit dem Tapering beginnt..

Hinweis aus Video auf Artikel: "Inflation und Löhne – warum es jetzt ans Portemonnaie geht!"

Das Video "Inflation: Wachsende Zweifel der Notenbanker!" sehen Sie hier..