Energoatom und Westinghouse sorgen in ganz Mittel- und Osteuropa für saubere Energie

Unterzeichnung einer Exklusivvereinbarung mit Energoatom über die Einführung der AP1000-Technologie in der Ukraine

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvania, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company und Energoatom, der staatliche ukrainische Energieversorger, haben einen Exklusivvertrag über die Lieferung von Westinghouse AP1000-Reaktoren an mehrere Standorte in der Ukraine vereinbart. Die Unterzeichnung der historischen Vereinbarung fand im Hauptquartier des Energieministeriums in Washington, DC, in Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, der US-amerikanischen Energieministerin Jennifer Granholm und des ukrainischen Energieministers German Galushchenko statt.