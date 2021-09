Berlin (ots) - Der Zusammenschluss der deutschen Brennstoffzellenbranche für die

sichere Strom- und Notstromversorgung, Clean Power Net, veröffentlicht ein neues

digitales Informations- und Best Practice-Angebot auf seiner überarbeiteten

Website. Unter der Rubrik "Anwenderbeispiele" auf http://www.cleanpowernet.de/

können sich Interessierte aus Industrie, Forschung und Politik über die

zahlreichen realisierten B2B-Systeme informieren, die zuverlässig mit

Brennstoffzellen-Technologien arbeiten. Mit dem Online-Angebot will das

Innovationscluster zeigen, wie weit die Brennstoffzellentechnik in Deutschland

in den vergangenen elf Jahren gediehen ist, seit es das Netzwerk gibt. Zudem

sollen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffzellen- und

Wasserstofftechnologien sichtbar werden.



Das CPN hat es sich seit Gründung 2010 zur Aufgabe gemacht, langfristige

Strategien für eine nachhaltige Energieversorgung über unterschiedlichste

Branchen hinweg zu etablieren. Diese Zusammenarbeit zur Markteinführung von

zuverlässigen und vielfältigen Brennstoffzellen-Systemen zeigt umfangreiche

Ergebnisse. Nationale und internationale Anwender nutzen die Technologie in

unterschiedlichen Segmenten wie z.B. Verkehrssicherheit, Telekommunikation,

Bahninfrastruktur oder Messtechnik.







erfolgreicher Netzwerkarbeit der Öffentlichkeit präsentieren zu können", sagt

Andreas Saft, DB Bahnbau Gruppe und Sprecher des Clean Power Net.

"Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologien sind elementare Bausteine einer

globalen Erneuerung und Diversifizierung der Energieversorgung. Stetig werden

mehr Brennstoffzellen-Systeme in B2B-Anwendungen installiert, sowohl stationär

als transportabel. Viele dieser Beispiele demonstrieren wir nun auf unserer

überarbeiteten Website."



Unter http://www.cleanpowernet.de/ können sich potenzielle Auftraggeber sowie

Interessenten aus Wirtschaft, Politik und Forschung über anwenderspezifische

Systeme für eine klimaschonende und effiziente Energieversorgung auf Basis von

Brennstoffzellen informieren. Für Planer stehen zudem hilfreiche Tools zur

Auslegung von Anlagen sowie Förderinformationen und Möglichkeiten der

Kontaktaufnahme zur Verfügung.



"Für uns stehen vor allem Wissensaustausch und Zusammenarbeit im Vordergrund",

betont Saft. "Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft sind viele

verschiedenartige Technologien in einem diversifizierten Markt unabdingbar. Mit

unserer Netzwerkarbeit wollen wir einen Beitrag für ein gemeinsames Ziel für den

Klimaschutz leisten."



Über Clean Power Net



Clean Power Net (CPN) wurde 2010 von 12 Unternehmern gegründet, um den Einsatz

der Brennstoffzellentechnologie insbesondere für digitale und kritische

Infrastrukturen konzertiert und nachhaltig voranzubringen. Initiator des

Netzwerks ist die NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und

Brennstoffzellentechnologie. Das CPN zählt heute 19 Partner und wird als

Innovationscluster mit Mitteln des NIP II durch das Bundesministerium für

Verkehr und Digitale Infrastruktur gefördert.



Mehr Information: http://www.cleanpowernet.de/



