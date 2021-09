Velodyne Lidar und MOV.AI kooperieren bei der Bereitstellung von autonomen Lösungen für Industrie- und E-Commerce-Roboter

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) und MOV.AI gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um Roboterherstellern Automatisierungslösungen auf Enterprise-Niveau anzubieten, einschließlich Kartierung, Navigation, Hindernisvermeidung und Risikovermeidung. Die MOV.AI Robotics Engine Platform TM in Kombination mit den Lidar-Sensoren von Velodyne deckt den wachsenden Automatisierungsbedarf in dynamischen kollaborativen Umgebungen wie E-Commerce, Logistik, Fertigung und Krankenhäusern ab.

Velodyne Lidar and MOV.AI are collaborating to provide robot manufacturers with enterprise-grade automation solutions, including mapping, navigation, obstacle avoidance and risk avoidance. (Photo: MOV.AI)

Die MOV.AI Robotics Engine PlatformTM, die mit Velodynes Puck-Lidar-Sensoren ausgestattet ist, liefert fortschrittliche Tools, die es Herstellern und Integratoren von autonomen mobilen Robotern (autonomous mobile robots, AMR) ermöglichen, die Herausforderungen bei der sicheren Fortbewegung in wechselnden und unstrukturierten Umgebungen wie Materialtransport und Lagerlogistik zu meistern. Diese Märkte werden vom rasanten Wachstum des elektronischen Handels angekurbelt. So trug die Pandemie beispielsweise dazu bei, dass der Online-Umsatz in den USA im Jahr 2020 auf 791 Milliarden USD anstieg, was einem Zuwachs von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, so das U.S. Department of Commerce.

Die Robotics Engine Platform hilft AMR-Herstellern bei der schnellen Entwicklung und Bereitstellung von Robotern, die in dynamischen Umgebungen arbeiten können, in denen Menschen, manuelle Maschinen und Roboter Seite an Seite arbeiten. Die Plattform macht sich die Leistung und Zuverlässigkeit des Puck-Sensors zunutze, damit sich mobile Roboter außerhalb geregelter Situationen bewegen und in ungewohnten und unvorhersehbaren Umgebungen sicher funktionieren können. Dank seines kompakten Formfaktors lässt sich das Puck-System problemlos in Roboter einbauen. Der Sensor liefert eine hohe Genauigkeit in komplexen Innen- und Außenumgebungen.