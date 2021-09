Mit konjunkturbasiertem Asset-Management ist der Investor in den vergangenen Quartalen einmal mehr sehr gut gefahren.

30.08.2021 - Mit konjunkturbasiertem Asset-Management ist der Investor in den vergangenen Quartalen einmal mehr sehr gut gefahren. Die jüngsten Wendepunkte an den Finanzmärkten und der Wirtschaft sind erneut zusammengefallen. So wurde der zyklische Tiefpunkt 2020 von den gängigen Konjunkturbarometern (u.a. Einkaufsmanagerindex) im April markiert, was ziemlich exakt dem Low beim MSCI World Index und den High-Yield-Indizes entsprach (jeweils am 23. März 2020). Wer seitdem – wie wir – auf eine weltwirtschaftliche Erholung und parallel dazu auf ein Risk-on an den Finanzmärkten gesetzt hat, konnte eine eindrucksvolle Performance einfahren. Der MSCI World legte seit Ende März 2020 um 100% zu, US-High-Yields um knapp 40%. Dagegen haben US-Treasuries einen Verlust von 2% verbucht.